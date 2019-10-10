В КГГА прокомментировали расценки на отопление и горячую воду

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Сотрудники КГГА уверяют, что пока киевлянам не стоит переживать из-за удорожания коммуналки. Цены расти не будут.

КП «Киевтеплоэнерго» на данный момент не планирует увеличивать тарифы на отопление и горячую воду. Об этом сообщили в пресс-центре КГГА, комментирую проект расценок, обнародованный на ресурсе «Киевтеплоэнерго», информирует enovosty.com/news.

Чиновники заявили, что обнародованный в интернете тарифный проект касается исключительно расчетов лишь одного элемента тарифы – производства энергии с помощью мощностей ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год. Дело в том, что тариф еще и зависит от стоимости транспортировки, поставки, а также теплопроизводства на станциях теплоснабжения и котельных. В КГГА заверили, что именно из-за этого стоимость услуг для потребителя не зависит от указанных расчетов.

Пресс-служба администрации добавила, что расчет тарифов был организован для того, чтобы актуализировать информацию для НКРЭКУ. Проект расценокуже был подан для анализа в НКРЭКУ.