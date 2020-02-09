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11.11.2019 г.
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05.11.2019 г.
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29.10.2019 г.
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Ключевая проблема с прослушкой Гончарука в том, что она состоялась, — Александр Дубинский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Ключевая проблема с прослушкой Гончарука в том, что она состоялась, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский убеждён, что обыски Службой безопасности Украины на телеканале 1+1, а также в квартирах трех журналистов этой телекомпании, не принесёт ощутимых результатов в рамках расследования прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука.

Дубинский также убеждён, что сотрудникам СБУ стоит не ограничиваться поиском диктофона у журналистов телеканала 1+1 , а обратить внимание на то обстоятельство, как посторонний человек мог не только проникнуть в строго режимный объект, но и сделать скандальные записи в кабине премьера. , информирует enovosty.com/news.

«На мой взгляд, ключевая угроза и проблема со скандальными пленками Гончарука заключается в том, что случился сам факт прослушки. Кто-то туда проник, а СБУ не предупредила это. Теперь они обыскивают журналистов 1+1 медиа, чтобы найти у них диктофон, на который осуществлялась запись. Например, в США, если бы кто-то записал главу Конгресса в его служебном кабинете, то Глава ЦРУ и ФБР на следующий день уже были бы в отставке», — уверяет Дубинский.

Кроме того, нардеп ответил на вопрос журналистов относительно кадровой политики Президента Зеленского, а также высказал свою оценку профессиональным навыкам и компетенциям нынешнего состава Кабмина.

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По словам Дубинского, он, как и многие люди, а также президент Зеленский, питали иллюзию относительно представителей гранатовых организаций и их компетенций. Но лично его постигло разочарование.

«Я также оказался в плену иллюзий относительно людей, которые работают в иностранных организациях, имеют иностранное образование, связанные с грантовыми деньгами. Я думал, что грантоеды хотят что-то хорошее для Украины сделать. Эти люди были избранны под ответственность Президента членами правительства, чиновниками высокого ранга. А теперь надо принимать следующее решение и осознавать, что они работают не на Украину, а на иностранный капитал, и здесь реализуют чужие интересы. И точно — не украинские. Они же деньги из-за рубежа получают. И работают туда же», — подчеркнул Дубинский.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 32

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