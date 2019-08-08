На юго-западе Турции произошло мощное землетрясение

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Турцию всколыхнуло сильное землетрясение. Эпицентр располагался на 1,74-километровом расстоянии от поселка Армуталаны.

В юго-западном регионе Турции сегодня, 8 августа, произошло землетрясение. Специалисты установили, что оно сопровождалось магнитудой в 6 баллов. Основной эпицентр находился в провинции Денизли, районе Бозкурт, информирует enovosty.com/news.

Жители этого турецкого региона ощущали подземные толчки в 14:25 по киевскому времени.

Спустя одну минуту был зафиксирован еще один подземный толчок. Его магнитуда составила 4,2 балла.

В мэрии Бозкурта уже сообщили о первых жертвах. Ими стали несколько людей, получивших разные травмы. Погибших, к счастью, нет. На территории, которую охватило землетрясение, зафиксировано и несколько повреждений жилых домов и других зданий инфраструктуры.

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В пострадавший район уже отправили бригаду медиков и спасателей.

Эксперты уже выяснили, что сам очаг землетрясения залегал на 7-километровой глубине на расстоянии 1,74 километра от поселка Арматаланы.