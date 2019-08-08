На Ровенщине подросток на отцовском автомобиле насмерть сбил человека

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В Ровенской области произошло смертельное ДТП при участии 15-летнего подростка. Мальчик на отцовском автомобиле насмерть сбил 34-летнего мужчину.

Трагедия случилась в городе Сарны Ровенской области. Именно там 15-летний мальчик, не имеющий водительского удостоверения, наехал на велосипедиста. Об этом передают сотрудники пресс-центра Нацполиции области, информирует enovosty.com/news.

Как передают правоохранители, за рулем машины оказался подросток в опьяненном состоянии. Алкотестер продемонстрировал, что кровь содержала 0,8 промилле алкоголя. Машину он взял у своего отца. Мотивировал свою поездку тем, что хотел прокатиться.

Авария случилась вчера, 7 августа, в вечернее время.

Из-за наезда велосипедист получил множественные травмы туловища, открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, а также сломал ногу в области колена. На место прибыла карета скорой помощи. Медики, как могли, боролись за жизнь 34-летнего мужчины, однако сегодня, 8 августа, он скончался в реанимационном отделении.

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На данный момент по факту аварии заведено расследование согласно статье УКУ, касающейся нарушений ПДД, спровоцировавших гибель человека.