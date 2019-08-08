На Одесщине мальчика накрыло волной и унесло в открытое море

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В Одесской области начаты спасательные работы. Специалисты разыскивают мальчика, которого унесло в открытое море.

На Одесщина произошла трагедия. Подростка 2006 года рождения унесла в открытое море стихия. Об этом передают сотрудники ГСЧС Одесской области, информирует enovosty.com/news.

Инцидент произошел вчера, 7 августа, во время купания мальчика и его отчима в море. В 20:00 в службу 101 поступило сообщение об этом.

Трагедия случилась в селе Григорьевка, Лиманского района. Мужчина 1966 года и мальчик плавали неподалеку несанкционированного пляжа в акватории Черного моря. Внезапно их накрыла большая волна и потащила в море. Пограничники, проплывавшие мимо на катере, смогли спасти отчима. Мальчика найти не удалось.

В ГСЧС сообщили, что на место происшествия отправлены водолазы аварийно-спасательного отделения. Идут поиски пропавшего подростка. Для работ также задействовали катер ПРК-01, принадлежащий поисково-спасательной службе.

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