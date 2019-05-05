В Винницкой области произошло ДТП: погибли четыре человека (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Как актеры "Игры престолов" дурачатся за кадром

Все фото »

Происшествия

05.05.2019 г.
16:24Во время восхождения на Эльбрус скончался украинский альпинист
12:15В Винницкой области произошло ДТП: погибли четыре человека (ВИДЕО)
09:58На Киевщине убили замначальника Барышевского отделения полиции
04.05.2019 г.
17:05В США взорвался химзавод: подробности происшествия
16:20В Черкассах жестоко избили журналиста
03.05.2019 г.
16:32Под Киевом на дом известного нардепа осуществлено вооруженное нападение
02.05.2019 г.
12:57Под Николаевом на мусорной свалке погиб 9-летний мальчик: подробности трагедии
Все происшествия

Аналитика

03.05.2019

Итоги дня: Украинский вариант акции "Бессмертный полк", рост зарплат и санкции против РФ

Итоги дня: Украинский вариант акции Бессмертный полк, рост зарплат и санкции против РФ
Средняя зарплата в Украине превысила 10 тыс. гривен, Украина готовит санкции за паспортное решение Российской Федерации, а глава МИД Павел Климкин предложил ...
02.05.2019

Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги "украинского Javelin" и армагеддон в Венесуэле

Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги украинского Javelin и армагеддон в Венесуэле
Венесуэлу продолжает терзать затяжной кризис, США предупредили Россию, а украинцы прошли обучение по использованию аналога американского противотанкового ...
02.05.2019

Введя санкции против Украины, Москва облажалась с нефтью в Европе и Беларуси

Введя санкции против Украины, Москва облажалась с нефтью в Европе и Беларуси
Истинно сказано: не буди лихо, пока оно тихо! Это к тому, что, введя против Украины новые санкции, прежде всего касающиеся нефти и угля, Москва по полной ...

Последние новости

05.05.2019 г.
19:00 Названы самые распространенные признаки диабета, которые нельзя игнорировать
18:15 В Украине отменяют 9 мая и предлагают отмечать другой праздник
18:00 Ученые выяснили, что биоразлагаемые пакеты наносят непоправимый вред почве
17:45 Эксперты назвали шесть напитков, которые более полезны, чем вода
17:30 Украинцам рассказали об очередной автомобильной афере с американскими машинами
17:16 ТОП-10 автомобилей, от которых владельцы никогда не хотят избавляться
17:15 В Сеть просочились характеристики нового смартфона Huawei P Smart Z
17:10 Украина будет выпускать платформы для крылатых ракет "Нептун"
17:06 Грузия готовится к размещению баз НАТО
17:01 У Путина насмешили "адскими пробками" на Крымском мосту (ФОТО)
16:57 Мураев призвал Зеленского не копировать Порошенко
16:55 Международный валютный фонд планирует ввести всемирный налог на углекислый газ
16:45 Ульяна Супрун посоветовала украинцам заменять сахар свежими фруктами
16:40 Турция и Россия ведут переговоры по курдскому району в Сирии
16:35 В Закарпатской области нашли озеро, наполненное золотом
16:24 Во время восхождения на Эльбрус скончался украинский альпинист
16:19 В Украине ввели абонплату на тепло, горячую и холодную воду, следующий шаг - абонплата на газ
16:06 Томатный сок назван лучшим напитком, защищающим от образования тромбов
15:15 ООН: Антибиотики спасают жизни, но злоупотребление ими может привести к миллионам смертей
15:12 В Сети показали, как выглядит изнутри самый дорогой самолет за всю историю авиации (ФОТО, ВИДЕО)
14:45 В Украину идет новая волна похолодания, - синоптики
14:00 Адель отмечает 31-ый день рождения: лучшие песни британской исполнительницы (ВИДЕО)
13:20 Южные регионы Бельгии засыпало снегом
12:15 В Винницкой области произошло ДТП: погибли четыре человека (ВИДЕО)
11:59 Северная Корея снова испытала свои ракетные установки
11:29 В Японии уровень рождаемости упал до рекордного минимума
10:55 МВФ предложил ввести налог на выбросы углекислого газа
10:26 Православные христиане отмечают Антипасху: история и традиции праздника
09:58 На Киевщине убили замначальника Барышевского отделения полиции
09:06 ЕС призывает немедленно прекратить обстрелы Израиля
04.05.2019 г.
19:50 В Монголии от бубонной чумы умерли два человека: введен карантин
19:18 Папа Римский пригласил митрополитов УГКЦ в Ватикан
18:03 Япония успешно запустила первую частную суборбитальную ракету (ВИДЕО)
17:05 В США взорвался химзавод: подробности происшествия
16:20 В Черкассах жестоко избили журналиста
16:17 ПриватБанк сообщил о рекордной годовой прибыли
15:52 Зеленский предложит депутатам перенести дату инаугурации
15:32 SpaceX отправила к МКС грузовой космический корабль Cargo Dragon (ВИДЕО)
14:55 Сутки ООС: оккупанты осуществили три провокационных обстрела
14:18 Президент подписал указ об увольнении председателя Нацсовета по телерадиовещанию
13:44 Названа самая опасная каша для желудка
12:49 Нардеп рассказал о лазейке для масштабной войны на Донбассе
12:39 В Украине посчитали убытки от "грязной" российской нефти
11:43 В МВФ рассказали, когда экономика Украины станет современной и рыночной
11:34 Ликвидирована молодая командир из бригады "мотострелков ДНР"
11:00 Instagram, Facebook и Messenger ждут глобальные перемены: Чего ожидать юзерам?
10:08 Жители "ДНР" с паспортами РФ получают и "военные билеты", — СМИ
10:05 Несколько сценариев: Эксперт рассказал, когда РФ будет готова к полномасштабному вторжению
10:04 Супрун пояснила, почему плохо "уметь пить"
09:00 Министр алкоголизма и главный коррупционер: Еще один шоумен собрался в президенты
08:38 Ученые нашли связь между потерей нюха и смертью
08:22 Северная Корея запустила ракету
08:00 Ученые оказались близки к победе над ВИЧ
03.05.2019 г.
23:40 Звезда "Игры престолов" вышла замуж в наряде украинского дизайнера
23:33 Украина заработала миллиард гривен на малой приватизации: названы рекордные лоты
23:22 Где в Украине находятся собственные Мальдивы (ВИДЕО)
23:14 Трамп назвал разговор c Путиным «очень хорошим»
22:34 Как с помощью растений и трав улучшить собственную жизнь
22:30 Эксперты назвали самое безопасное место в авто
22:00 Вирусные заболевания во время беременности могут отразится на психике ребенка
Все новости »

В Винницкой области произошло ДТП: погибли четыре человека (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » В Винницкой области произошло ДТП: погибли четыре человека (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

На Винничине произошла смертельная авария. Из-за столкновения Mazda и Fiat Doblo погибло четыре человека.

Трагедия произошла в селе Жежелев Козятинского района. Сегодня, 5 мая, здесь произошло лобовое столкновение двух иномарок: Mazda и Fiat Doblo. Четыре человека, являющиеся пассажирами, погибли прямо на месте аварии. Водители двух автомобилей выжили, они отправлены в медучреждения с различными травмами, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители установили, что причиной столкновения послужил выезд Mazda на встречную полосу. Иномарка, двигаясь в сторону Винницы заехала на полосу встречного движения и столкнулась там с Fiat.

Полицейские уже установили личности погибших. Ими стали две женщины-пассажирки Mazda 1976 и 1998 годов рождения, проживающие на Киевщине. Погибшими в Fiat Doblo стали мужчина и женщина 1944 и 1945 годов рождения с города Гайсин Винницкой области.

Читайте: Зайцева просит отменить приговор суда и отпустить ее "условно"

Водителю Mazda на данный момент 29 лет, он также уроженец Киевской области. За рулем Fiat Doblo сидела 42-летняя женщина. Состояние водителей оценивается медиками как тяжелое.

Жертв аварии из автомобилей доставали спасатели. На данный момент правоохранители выясняют все подробности ДТП и собирают доказательства.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 554

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о Крыме
В ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК
Я прийшов - тебе нема!: Порошенко о дебатах с Зеленским
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о КрымеВ ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК"Я прийшов - тебе нема!": Порошенко о дебатах с Зеленским
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Украинский вариант акции "Бессмертный полк", рост зарплат и санкции против РФ
Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги "украинского Javelin" и армагеддон в Венесуэле
Введя санкции против Украины, Москва облажалась с нефтью в Европе и Беларуси
Итоги дня: Официальные результаты выборов, давление на Путина и майские радости
Итоги дня: Важные заявление НАТО по Украине, "заразная" российская нефть и антикоррупционный план Зе
Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома
Итоги дня: Историческое решение, удар Польши по РФ и курс на новую войну
Итоги дня: Пересечение красной линии Россией, планы Порошенко и мечты о дешевом долларе
Ленин предал «Маркса» за выгодный кредит: Выдача Ассанжа зацепит многих в мире, в том числе и Украину
Итоги дня: Кадровые перемены, снижение цены на газ и плохие новости для автомобилистов
Все статьи


Читайте также

Зайцева просит отменить приговор суда и отпустить ее "условно"
 Украинских водителей не будут наказывать за «смертельные» ДТП. В чем суть?
Надоело: В столице пьяного виновника ДТП привязали к столбу (ВИДЕО)
 На Бориспольской трассе произошло масштабное ДТП
Масштабное смертельное ДТП в Харькове: Дронов подал апелляцию
 Смертельное ДТП: в Киеве легковушка на большой скорости влетела в бетонную ограду
Смертельное харьковское ДТП: суд вынес приговор Зайцевой и Дронову
 В столице произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие (ФОТО)

Армия

Бронетранспортер Wiesel (Германия)
Штурмовая винтовка Heckler-Koch HK416 (Германия)
Боевой модуль «Сармат»
Ударный вертолет МИ-24ПУ1
Вся армия    >>

Персоны

Сергей
АРБУЗОВ
Тарас
ЧЕРНОВОЛ
Александр
КВИТАШВИЛИ
Лилия
ГРИНЕВИЧ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Мнения
Путин неудачно поиграл в Хрущева
Кирилл Сазонов

Путин неудачно поиграл в Хрущева

Если принципиально поставить перед собой такую цель – испугать ежика голой попой вполне даже возможно. И ежик действительно будет в шоке. Возможно переживет ...
Новости компаний

Популярные неисправности стиральных машин и способы их устранения

Новая сеть почтоматов InBox открыла франшизу

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 