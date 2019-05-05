В Винницкой области произошло ДТП: погибли четыре человека (ВИДЕО)

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На Винничине произошла смертельная авария. Из-за столкновения Mazda и Fiat Doblo погибло четыре человека.

Трагедия произошла в селе Жежелев Козятинского района. Сегодня, 5 мая, здесь произошло лобовое столкновение двух иномарок: Mazda и Fiat Doblo. Четыре человека, являющиеся пассажирами, погибли прямо на месте аварии. Водители двух автомобилей выжили, они отправлены в медучреждения с различными травмами, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители установили, что причиной столкновения послужил выезд Mazda на встречную полосу. Иномарка, двигаясь в сторону Винницы заехала на полосу встречного движения и столкнулась там с Fiat.

Полицейские уже установили личности погибших. Ими стали две женщины-пассажирки Mazda 1976 и 1998 годов рождения, проживающие на Киевщине. Погибшими в Fiat Doblo стали мужчина и женщина 1944 и 1945 годов рождения с города Гайсин Винницкой области.

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Водителю Mazda на данный момент 29 лет, он также уроженец Киевской области. За рулем Fiat Doblo сидела 42-летняя женщина. Состояние водителей оценивается медиками как тяжелое.

Жертв аварии из автомобилей доставали спасатели. На данный момент правоохранители выясняют все подробности ДТП и собирают доказательства.