В Украину пытались ввезти крупную партию наркотиков на сумму 200 млн грн, — СБУ (ФОТО, ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » В Украину пытались ввезти крупную партию наркотиков на сумму 200 млн грн, - СБУ (ФОТО, ВИДЕО) В Украину пытались ввезти крупную партию наркотиков на сумму 200 млн грн, - СБУ (ФОТО, ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Служба безопасности Украины предотвратила ввоз на территорию страны крупной партии кокаина. Ориентировочная стоимость контрабанды составила порядка 200 миллионов гривен.

Наркотики пытались ввезти через порт Южный, который находится в Одесской области. Судно следовало из Южной Америки. , информирует enovosty.com/news.

Партию кокаина сотрудники СБУ обнаружили в контейнерах с бананами. Кроме того, каждый брикет был упакован в свинцовую упаковку, чтобы сканером невозможно было обнаружить контрабанду среди легальной партии бананов.

Читайте: В Украине хотят поднять цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности

Следователи предполагают, что наркотики принадлежат одному из южноамериканских наркосиндикатов, который маркирует свой товар фирменным значком с изображением мультипликационного персонажа «миньона».

Сотрудникам СБУ удалось конфисковать порядка 53,4 килограмма кокаина.