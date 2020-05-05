В Украину пытались ввезти крупную партию наркотиков на сумму 200 млн грн, — СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
Служба безопасности Украины предотвратила ввоз на территорию страны крупной партии кокаина. Ориентировочная стоимость контрабанды составила порядка 200 миллионов гривен.
Наркотики пытались ввезти через порт Южный, который находится в Одесской области. Судно следовало из Южной Америки. , информирует enovosty.com/news.
Партию кокаина сотрудники СБУ обнаружили в контейнерах с бананами. Кроме того, каждый брикет был упакован в свинцовую упаковку, чтобы сканером невозможно было обнаружить контрабанду среди легальной партии бананов.
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Следователи предполагают, что наркотики принадлежат одному из южноамериканских наркосиндикатов, который маркирует свой товар фирменным значком с изображением мультипликационного персонажа «миньона».
Сотрудникам СБУ удалось конфисковать порядка 53,4 килограмма кокаина.