Россия использует Минские соглашения как площадку для дальнейшей дестабилизации, — Владислав Волошин

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Ангела Меркель сообщила об отсутствии прогресса в реализации Минских соглашений

С вопросом относительно мер, которые необходимо предпринять для выполнения Минских соглашений, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к военному журналисту Владиславу Волошину, информирует enovosty.com/news.

Владислав Волошин сообщает, что Россия использует «Минск» как площадку для дальнейшей дестабилизации, ведь даже такие пункты соглашений, как обмен заложниками или прекращение огня, она может реализовать, но блокирует их

«Те небольшие подвижки, вроде разминирования территорий и согласия на отведение войск на некоторых участках — небольшая толика из того, что Москва может воплотить, но не делает. Сегодня на Россию есть не много действенных методов влияния. И один из них — международные ограничения и санкции. И пока таких санкций, на мой взгляд, введено еще недостаточное количество. Нужно усилить и расширить действия различных ограничений. Россия понимает лишь позицию сильного, поэтому нужно увеличение политического и экономического давления.

Кроме того, Украина предлагала расширение Нормандской переговорной платформы, предлагала присоединить к ней США, Канаду или Великобританию. Есть еще ряд стран, которые заинтересованы в мирном урегулировании ситуации на Донбассе с соблюдением вопросов территориальной целосности и суверенитета Украины. Теперь и Ангела Меркель намекнула, что неплохо бы расширить круг тех, кто может влиять на Россию, ведь Минский процесс нужно сдвигать с мертвой точки. А таким положением дел никто недоволен», — сообщает Владислав Волошин

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