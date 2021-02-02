Киберполиция разоблачила мошенниц, которые активно «снимали порчу» в интернете

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Происшествия

02.02.2021 г.
19:14Киберполиция разоблачила мошенниц, которые активно "снимали порчу" в интернете
01.02.2021 г.
08:20Протесты в России: людей били дубинками и электрошокерами, запугивали оружием и разгоняли газом (ФOTO)
31.01.2021 г.
13:00В Киеве работник автомойки угнал Lexus клиента и въехал в отбойник
30.01.2021 г.
09:26Протаранил полицейское авто: в Киеве задержали автоугонщика
28.01.2021 г.
17:42Как в кино: Под Полтавой банда грабила машины прямо во время движения (ВИДЕО)
14:39Избиение украинца в Париже. Появились новые детали громкого происшествия
27.01.2021 г.
12:24В Бразилии автобус с людьми сорвался в пропасть
Все происшествия

Аналитика

01.02.2021

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального
Соединенные Штаты получили нового президента, который уже активно начал выполнять свои обязанности, развитые страны прививаются от коронавируса, а в ...
30.01.2021

"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины

Реформа Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины
Тему "реформирования" оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины приходится срочно продолжить, так как подтверждаются опасения, высказанные в недавнем ...
28.01.2021

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Среди остатков изрядно потрепанного и устаревшего советского хай-тека особое место занимает некогда бывшее флагманом мирового ракетно-космического машиностроения ...

Происшествия-видео

14.01.2020 г.
14:50 По торговому центру в Харькове разгуливал львенок (ВИДЕО)
02.01.2020 г.
15:45 В Нацполиции презентовали видео с результатами деятельности за 2019 год (ВИДЕО)
12.12.2019 г.
20:18 Нацполиция блокировала канал переправки нелегальных мигрантов в ЕС (ВИДЕО)
12:20 В одном из супермаркетов Харькова заметили настоящую обезьяну (ВИДЕО)
05.12.2019 г.
16:15 Нацполиция задержала преступную группу вымогателей (ВИДЕО)
03.12.2019 г.
13:40 "Где нет людей, там жизнь": в Сети появились уникальные кадры животных в Чернобыле (ВИДЕО)
25.11.2019 г.
13:20 Нуждались в помощи: на Киевщине волонтеры спасли двух раненых лебедей (ВИДЕО)
20.11.2019 г.
12:00 Пилот авиакомпании Wizz Air при посадке в Киеве попал в неловкую ситуацию (ВИДЕО)
12.11.2019 г.
17:48 В Днепре горит больница Мечникова: происходит экстренная эвакуация больных (ВИДЕО)
09:45 Бей кулаками по голове: В Харькове девушки устроили жестокую драку из-за парня (ВИДЕО)
11.11.2019 г.
23:58 Пользователи соцсетей испугались рыбы с «человеческим лицом» (ВИДЕО)
05.11.2019 г.
17:03 В столице авто провалилось под асфальт (ВИДЕО)
29.10.2019 г.
15:29 В Днепре в супермаркете произошла жестокая драка между охранником и покупателем (ВИДЕО)
03.10.2019 г.
21:59 Работники СТО предотвратили покушение на убийство (ВИДЕО)
02.10.2019 г.
18:12 Контрразведчики СБУ разоблачили попытку вербовки иностранца представителями "МГБ ДНР" (ВИДЕО)
16:45 "Евробляхеры" протестуют у стен Рады: подробности (ВИДЕО)
12.09.2019 г.
20:14 Накануне "ХарьковПрайда" Олеся Дония облили зеленкой (ВИДЕО)
03.09.2019 г.
19:52 На Киевщине горят торфяники (ВИДЕО)
26.08.2019 г.
16:18 В Харькове отчаянные автомобилисты продолжают ездить по обрушенному мосту (ВИДЕО)
12:16 В Украине появился человек-паук: поднимаясь по многоэтажке он наводил порядок на балконах (ВИДЕО)
06.08.2019 г.
18:31 СБУ блокировала очередную попытку вербовки украинцев российскими спецслужбами (ВИДЕО)
08:52 Безнаказанность шокирует: В СМИ показали, как живут в Киеве вокзальные воры
05.08.2019 г.
13:08 Катастрофа в Крыму: Из-за прорыва дамбы в Приозерном затапливает Керчь (ВИДЕО)
01.08.2019 г.
17:11 Жители оккупированного Донбасса засекли новую технику боевиков (ВИДЕО)
29.07.2019 г.
20:21 В столице после ливня затоплены улицы и авто (ВИДЕО)
25.07.2019 г.
19:47 В США мертвая курица-зомби внезапно "ожила" и сбежала с тарелки (ВИДЕО)
17.07.2019 г.
21:30 Во Львове выходили девочку, родившуюся с весом 480 г (ВИДЕО)
15.07.2019 г.
21:30 Жителей Бердянска атакуют крупные ядовитые пауки (ВИДЕО)
10.07.2019 г.
15:34 В оккупированном Донбассе прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
09.07.2019 г.
18:14 Скорые неслись по Киеву: Юсупова обратилась с призывом к украинцам (ВИДЕО)
03.07.2019 г.
17:33 СБУ блокировала контрабанду сигарет в страны ЕС (ВИДЕО)
11.06.2019 г.
18:12 СБУ разоблачила очередные попытки вербовки пророссийскими террористами украинских осужденных (ВИДЕО)
04.06.2019 г.
20:58 Украину охватили массовые протесты из-за убийства 5-летнего ребенка (ВИДЕО)
13.05.2019 г.
18:20 В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса
23.04.2019 г.
20:51 Опять пожар: В Париже загорелись гаражи Версаля (ВИДЕО)
27.03.2019 г.
13:01 В Крыму местные жители подрались с ОМОНом (видео)
05.02.2019 г.
20:40 Защитники животных в Киеве пикетируют Раду (ВИДЕО)
04.02.2019 г.
19:32 Появились новые подробности о смерти Децла (ВИДЕО)
27.11.2018 г.
18:29 Двести добровольцев спасают карликовых косаток (ВИДЕО)
22.11.2018 г.
11:49 Церковное чудо: в руках главы УГКЦ разжижилась кровь святого мученика (ВИДЕО)
08.11.2018 г.
22:50 Кровь стынет в жилах: девочка играет с куклой на краю балкона (ВИДЕО)
07.11.2018 г.
19:40 Пассажиры из окна самолета сняли на видео таинственную аномалию (ВИДЕО)
06.11.2018 г.
08:56 Продолжения скандала с тортом в Харькове: Школьница сделала заявление (ВИДЕО)
05.11.2018 г.
20:20 В Виннице загадочным образом появились тысячи игрушек на детской площадке (ВИДЕО)
01.11.2018 г.
20:02 На борту самолета обитает призрак (ВИДЕО)
28.10.2018 г.
10:10 На Виннитчине из злополучной фуры выпустили овец, которые более двух недель умирали в порту (ВИДЕО)
10.07.2018 г.
13:59 От крупнейшего ледника Гренландии откололся шестикилометровый айсберг (ВИДЕО)
26.09.2017 г.
08:18 Донетчина на грани экокатастрофы: область может остаться без питьевой воды (ВИДЕО)
18.05.2017 г.
08:57 Удар по пропагандистсткой машине Кремля: В Украине начали выгонять гундяевских священников (ВИДЕО)
13.12.2016 г.
12:53 Украинец погиб во время масштабной аварии в США
12.12.2016 г.
19:02 Дерзкие грабители похитили рекордную партию золота во Франции
13.12.2014 г.
16:12 Территория непокоренных. Об акциях на столичном Майдане Независимости всегда знала вся страна
26.11.2014 г.
22:38 Территория непокоренных. Бунтарские площади во Львове
25.11.2014 г.
23:00 Территория непокоренных. Во Львове демонстрации традиционно проходят в двух местах
10.11.2014 г.
03:35 Территория непокоренных. Самая большая площадь Украины - площадь Свободы в Харькове
26.10.2014 г.
01:30 Территория непокоренных: Батурин — непокоренная столица украинских казаков
20.10.2014 г.
06:59 Территория непокоренных. Хуст был одним из центров создания независимой Украины
17.10.2014 г.
10:24 Территория непокоренных. Чигирин – столица казацкого государства, которой руководил Хмельницкий
13.10.2014 г.
10:48 Территория непокоренных. Хортица - сердце украинского казачества
17.09.2014 г.
16:44 В Киеве спасатели вытащили из Днепра тело парня
Все новости »

Киберполиция разоблачила мошенниц, которые активно «снимали порчу» в интернете

Главная » Последние новости » Происшествия » Киберполиция разоблачила мошенниц, которые активно "снимали порчу" в интернете
 
Печать Отправить на почту

 

 

На Херсонщине киберполицейские разоблачили сестер-мошенниц, которые обманывали граждан под видом гадания

На Херсонщине киберполицейские разоблачили сестер-мошенниц, которые обманывали граждан под видом гадания. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Две сестры создали страницу в социальной сети по оказанию платных услуг по снятию порчи и диагностике заболеваний. Они обещали клиентам только по фото вылечить болезни, снять порчу, наладить семейные отношения и многое другое. Мошенницы действовали исключительно онлайн, лично с клиентами не встречались, общались только в переписке. Один сеанс снятия порчи стоил от 1800 гривен. После отправки фото больного и перевода денег за услуги, злоумышленницы блокировали клиентов.

Последней жертвой мошенниц стала женщина, у которой тяжело болеет ребенок. Для матери это была последняя надежда на спасение. Она прислала «целительницам» для диагностики фото малолетнего сына. Те объяснили, что на ребенке сильная порча, будет трудно вылечить, но это возможно. За один сеанс своих услуг мошенницы потребовали 4300 гривен, которые женщина перевела на их счет. После этого злоумышленницы заблокировали сообщения от клиентки. Деньги ей никто не вернул. Потерпевшая обратилась в полицию. Работники отдела противодействия киберпреступности в Херсонской области совместно с работниками Скадовского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили злоумышленниц.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 72

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального
"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины
Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Колесом по бездорожью: Лучшие кроссоверы и внедорожники на все случаи жизни
Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
Конкурентные войны и тарифы на газ: почему украинцы все равно заплатят больше за коммунальные услуги
Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Все статьи





Читайте также

Нацполиция блокировала деятельность мошенника, который похищал средства с банковских карт
 Нацполиция блокировала мошенническую схему торговли несуществующими товарами
Нацполиция блокировала распространение поддельных справок о прохождении теста на COVID-19
 "Слив" записей с обсуждением убийства Шеремета. В Нацполиции Украины отреагировали
Житель Одесской области установил "огнестрельный" капкан для воров, но в него попала его шестилетняя дочь с подругой
 Киберполиция блокировала деятельность опасного хакера
Суд восстановил на службе экс-командира роты харьковского "Беркута"
 СБУ блокировала незаконный канал телефонного трафика

Армия

Бронетранспортер БТР-4
Зенитная самоходная установка «Шилка»
Бронетранспортер Nakpadon (Израиль)
Зенитный ракетный комплекс «Барак» (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Щербань
Евгений
Канделаки
Тина
Доний
Олесь
Криклий
Владислав
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Карикатурист Сергей Ёлкин показал, как на самом деле выглядит суд над Навальным (6815)

Отмена старших классов в украинских школах: родители школьников недовольны реформой (4352)

Британский пенсионер за 8 лет стал отцом 116 детей (3918)

Феміда в чоботях: Йолкін показав, як насправді виглядає суд над Навальним (3175)

Курьез: друзья съели ящик апельсинов, чтобы не переплачивать за багаж в аэропорту (2700)

Армия США получит на вооружение робокатеры (ФОТО) (2545)

Фото дня: в Сети появились фотографии "Донбасс Арены" в оккупированном Донецке (2298)

Новые данные: коронавирус появился в Китае гораздо раньше, чем предполагалось (2285)

Самолеты тайваньских ВВС перехватили десятки китайских военных самолетов (1789)

Испания переходит на четырехдневную рабочую неделю. В чем суть эксперимента (1732)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети появился музыкальный клип-пародия на Зеленского в стиле "95 квартала" (20245)

Под Киевом неизвестные расстреляли маршрутку с людьми: подробности (15455)

У необычной межрасовой пары родилась уникальная девочка (ФОТО) (9257)





Купить подарки


работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help




bigmir)net TOP 100

 