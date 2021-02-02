Киберполиция разоблачила мошенниц, которые активно «снимали порчу» в интернете

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На Херсонщине киберполицейские разоблачили сестер-мошенниц, которые обманывали граждан под видом гадания

На Херсонщине киберполицейские разоблачили сестер-мошенниц, которые обманывали граждан под видом гадания. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Две сестры создали страницу в социальной сети по оказанию платных услуг по снятию порчи и диагностике заболеваний. Они обещали клиентам только по фото вылечить болезни, снять порчу, наладить семейные отношения и многое другое. Мошенницы действовали исключительно онлайн, лично с клиентами не встречались, общались только в переписке. Один сеанс снятия порчи стоил от 1800 гривен. После отправки фото больного и перевода денег за услуги, злоумышленницы блокировали клиентов.

Последней жертвой мошенниц стала женщина, у которой тяжело болеет ребенок. Для матери это была последняя надежда на спасение. Она прислала «целительницам» для диагностики фото малолетнего сына. Те объяснили, что на ребенке сильная порча, будет трудно вылечить, но это возможно. За один сеанс своих услуг мошенницы потребовали 4300 гривен, которые женщина перевела на их счет. После этого злоумышленницы заблокировали сообщения от клиентки. Деньги ей никто не вернул. Потерпевшая обратилась в полицию. Работники отдела противодействия киберпреступности в Херсонской области совместно с работниками Скадовского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили злоумышленниц.