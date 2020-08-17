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В полиции удивили «подвигами» рекордсменов-автонарушителей

Главная » Последние новости » Происшествия » В полиции удивили "подвигами" рекордсменов-автонарушителей
 
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Автомобиль Toyota Camry нарушил правила дорожнего движения 28 раз.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины. На официальной странице полиции появилась сводка о нарушениях, которые происходили на дорогах на прошлой неделе: , информирует enovosty.com/news.

«195 автомобилей, которые двигались со скоростью более 169 км в час, зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшую неделю.

Самой большой скорость была у автомобилей: Mercedes-Benz GLE, ДОУ КА000 *** — 212 км/ч и Mercedes-Benz GLS 400, ДОУ AХ707 *** — 210 км/ч на автодороге М03 Киев — Харьков — Довжанский, где разрешена скорость на указанном участке — 110 км/ч.

Чаще всего за неделю скоростной режим нарушал автомобиль Toyota Camry, ДОУ ВН159 *** — 28 раз», — написал в патрульной полиции.

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В полиции удивили «подвигами» рекордсменов-автонарушителей

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что украинским автомибилистам уготовили сюрпризы на дорогах с камерами фиксации.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 11

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