На Киевщине найден автомобиль с мертвым мужчиной внутри

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В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом сегодня обнаружили машину с трупом мужчины внутри.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, информирует enovosty.com/news.

«Сегодня около 09:00 утра поступило сообщение от гражданина, что в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района на одной из улиц припаркованный простреленный автомобиль, внутри которого находится тело мужчины», — говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий было установлено, что в салоне автомобиля находится труп мужчины лет 50-ти, оружие и предсмертное записка.

«По факту обнаружения тела мужчины в автомобиле в с. Петропавловская Борщаговка полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Дальнейшие следственные действия», — говорится в сообщении.

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