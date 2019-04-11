В Украине уже заговорила о 13-й пенсии

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В Кабмине подумывают о дополнительных выплатах пенсионерам

Кабмин рассматривает вопрос о ежегодной дополнительной пенсионной выплате для людей с большим страховым стажем. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Инициатива президента Украины Петра Порошенко заключается в том, чтобы одноразовую выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде «13-й пенсии» в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию», — сказал вице-премьер, информируют Экономические Новости.

На данный момент правительство работает над реализацией этой инициативы, в частности, проводятся соответствующие расчеты.

«У нас есть все возможности реализовать ее уже с этого года», — заявил Розенко.

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В марте Петр Порошенко заявил, что в случае роста экономики страны не исключает введения ежегодной «13-й пенсии» для людей, получающих минимальную социальную выплату.

В конце марта президент также поручил правительству подготовить расчеты по выплате ежегодной 13-й пенсии малообеспеченным пенсионерам.

Напомним, что это не первое заявление о повышении соцвыплат аккурат перед президентскими выборами. Так, с 1 марта власти уже повысили пенсии, а пенсионерам с «минималкой» также выплатили единоразовую помощь в размере 2,4 тыс. грн. Многие политики упрекали власть «в даче взятки перед выборами».