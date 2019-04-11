В Украине уже заговорила о 13-й пенсии

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Во что играют дети в африканских трущобах

Все фото »

Аналитика

10.04.2019

Итоги дня: Новое предложение Порошенко, жесткие угрозы РФ и огненное космическое кольцо

Итоги дня: Новое предложение Порошенко, жесткие угрозы РФ и огненное космическое кольцо
Страна-агрессор угрожает Украине военным конфликтом из-за Керченского пролива, Владимир Зеленский отказался сдавать анализы, а ученые показали первые ...
10.04.2019

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы
Бронировать туры для летнего отпуска нужно уже сейчас, чтобы потом получить комфортный и качественный отдых, призывают украинцев туроператоры. С приближением ...
10.04.2019

Экономический прогноз Всемирного банка: что ждет экономику Украины после выборов

Экономический прогноз Всемирного банка: что ждет экономику Украины после выборов
Согласно новому Экономическому прогнозу для региона Европы и Центральной Азии, недавно представленного Всемирным банком (ВБ), в 2018 году экономический ...

Последние новости

11.04.2019 г.
12:13 ТОП-5 советов для быстрого засыпания
11:51 Украинский лоукостер полетит в Париж и Ниццу. Какими будут цены?
11:50 Валютчики стабилизировали доллар. Что дальше?
11:38 Сколько алиментов получили украинские дети. Озвучена впечатляющая сумма
11:18 Стало известно, благодаря чему в Украине снизят цены на газ
11:12 "Заказали сверху": Путинские силовики попросили политубежища в Украине (ВИДЕО)
10:44 В Украине планируют отменить акциз на некрепкие вина
10:30 Москва открыто пригрозила Киеву войной: заявление Совета Федераций РФ
10:23 "Несмотря на агрессию России...": В Канаде похвалили Украину
10:00 На Луганщину вернулось украинское телевидение и радио
09:56 Ким Чен Ын будет отвечать на санкции ударами
09:22 Сам по себе Крымский мост должен рухнуть: Ученый рассказал о бестолковости "стройки века"
09:14 США исчерпали ресурсы для остановки "Северного потока - 2", - Помпео
09:05 Москву начинает прижимать: ОРДЛО просится в Украину, - политолог
08:57 Путину предложили отдать часть РФ Белоруссии
08:37 У боевики началась паника из-за бесшумных украинских снайперов (ВИДЕО)
08:32 ЕС и Британия договорились о гибком продлении Brexit
08:05 Выборы и инвестиции: Утренние новости Олега Пономаря
10.04.2019 г.
22:30 Япония хочет построить лунную базу с помощью роботов
22:00 В столичном Русановском канале зафиксировали мор рыбы
21:20 В "Укрзализныце" ввели ограничения на вес багажа
20:58 Во Франции по обвинению в сутенерстве задержали главу "представительства" террористической организации "ДНР"
20:51 Путин и наркокартели: Россия ищет рынки сбыта, - Аnti-colorados
20:40 В Африке обнаружили уникальный желтый диамант
20:27 Все работают бесплатно: у Зеленского рассказали о ЗеКоманде
20:14 Associated Press: В России очередной сотрудник ФСБ приговорен к тюремному заключению
20:00 Педиатр рассказала, почему температура тела у ребенка может не сбиваться
19:52 Поддержка Франции: Макрон предложил личную встречу Зеленскому и Порошенко
19:30 Принц Гарри станет героем сериала Опры Уинфри
19:22 Трамп заявил о попытке государственного переворота в США
18:55 Под Киевом массово горят свалки (ФОТО)
18:41 В Петербурге снова установили "надгробие Путину"
18:14 Представители "Автомайдана" требуют под штабом Зеленского, чтобы кандидат повторно сдал анализы (ВИДЕО)
17:52 СБУ разоблачила механизм легализации боевиков «Д/ЛНР» на мирной территории Украины
17:49 В Украине доходы от туризма выросли на 250%
17:12 ВСУ получат новый контрбатарейный радар 1Л220УК
16:51 Порошенко снова сдает анализы на стадионе (ОНЛАЙН)
16:37 В Украине могут подешеветь популярные лекарства
16:21 Иностранные инвесторы только к ноябрю получат ясность по поводу дальнейшего курса Украины, - Игорь Душин
16:11 Месть за гибель побратима: Воины 93-й ОМБ "Холодный Яр" уничтожили позицию террористов (ВИДЕО)
16:07 Новый член команды Зеленского оказался соратником Курченко и сторонником русского мира
16:00 В Украине стартовала кампания по зачислению в школы первоклассников: что изменилось
15:43 Чистый отток капитала из РФ готов бить новый рекорд, - Злой Одессит
15:30 В прошлом месяце украинский автопром снова ушел в минус
15:26 У Порошенко назвали время для проведения дебатов с Зеленским на "Олимпийском"
15:13 "Олимпийский" получил запросы на проведение дебатов от Порошенко и Зеленского
15:10 Реформа образования: украинские студенты-контрактники теперь будут платить больше
15:00 Употребление прохладительных напитков способствует развитию рака
14:50 В Сети показали новый дом принца Гарри и Меган Маркл (ФОТО)
14:30 В Украине хотят ввести новые алименты: кому и сколько придется платить
14:15 Российские самолеты 18 раз нарушили воздушные границы над странами Балтии с начала года
14:13 Когда Зеленский начинает говорить про экономику – волосы встают дыбом,- Владимир Лановой
13:55 Жизнь после ядерной катастрофы: в Фукусиму начали возвращаться первые жители
13:48 В Украину прибыла новая партия американских военных внедорожников (ФОТО)
13:47 Доказано: собаки могут обнаружить рак крови
13:37 Доходы от туризма в Украине рекордно выросли
13:36 Украинцы "уносят" депозиты из банков
13:35 Золотой запас Мадуро тает на глазах: Из Центрального банка Венесуэлы вывезли восемь тонн золота
13:29 В Украине ужесточаются правила "прописки": что нужно знать
13:16 Смоленская катастрофа: Самолет президента Польши взорвали, найдены следы тротила
Все новости »

В Украине уже заговорила о 13-й пенсии

Главная » Последние новости » Эксклюзивные новости » В Украине уже заговорила о 13-й пенсии
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Кабмине подумывают о дополнительных выплатах пенсионерам

Кабмин рассматривает вопрос о ежегодной дополнительной пенсионной выплате для людей с большим страховым стажем. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Инициатива президента Украины Петра Порошенко заключается в том, чтобы одноразовую выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде «13-й пенсии» в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию», — сказал вице-премьер, информируют Экономические Новости.

На данный момент правительство работает над реализацией этой инициативы, в частности, проводятся соответствующие расчеты.

«У нас есть все возможности реализовать ее уже с этого года», — заявил Розенко.

Читайте: Порошенко рассказал, когда в Украине может появиться «13 пенсия»

В марте Петр Порошенко заявил, что в случае роста экономики страны не исключает введения ежегодной «13-й пенсии» для людей, получающих минимальную социальную выплату.

В конце марта президент также поручил правительству подготовить расчеты по выплате ежегодной 13-й пенсии малообеспеченным пенсионерам.

Напомним, что это не первое заявление о повышении соцвыплат аккурат перед президентскими выборами. Так, с 1 марта власти уже повысили пенсии, а пенсионерам с «минималкой» также выплатили единоразовую помощь в размере 2,4 тыс. грн. Многие политики упрекали власть «в даче взятки перед выборами».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений:

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Порошенко снова сдает анализы на стадионе (ОНЛАЙН)
У Порошенко назвали время для проведения дебатов с Зеленским на Олимпийском
Олимпийский получил запросы на проведение дебатов от Порошенко и Зеленского
Порошенко снова сдает анализы на стадионе (ОНЛАЙН)У Порошенко назвали время для проведения дебатов с Зеленским на "Олимпийском""Олимпийский" получил запросы на проведение дебатов от Порошенко и Зеленского
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Новое предложение Порошенко, жесткие угрозы РФ и огненное космическое кольцо
Экономический прогноз Всемирного банка: что ждет экономику Украины после выборов
Итоги дня: Клекочущие орлы в Украине, митинг под офисом Зеленского и пивные рекорды
Итоги дня: "Золотые" и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины
Brexit: Остров Невезения с видом на ГУЛАГ
Мы выбираем, нас выбирают: что обещают своим избирателям Зеленский и Порошенко
Итоги дня: Жесткая месть за "Ведьму" и "Деда", защита Черного моря и снижение цены на газ
Итоги дня: Курс Украины после выборов, урок для Путина и кровавые бои на Донбассе
Выборы 2019: первоапрельская шутка или реальный "Слуга народа"?
Итоги дня: Послевкусие выборов, конец "дружбы" с РФ и финансовые дела украинцев
Все статьи


Читайте также

Порошенко рассказал, когда в Украине может появиться «13 пенсия»
 Стало известно, на сколько увеличилась пенсия в Украине
Порошенко рассказал, на что рассчитывать самым бедным пенсионерам Украины
 Украинцам пояснили, как монетизация субсидий повлияет на долг за «коммуналку»
Кому в Украине не "светит" пенсия и как заработать необходимый стаж
 В Украине резко увеличилась средняя пенсия. В Пенсионном фонде озвучили цифру
Как в Украине вырастут зарплаты. Названа сумма и условия
 Стало известно, почему деньги на пенсии нашлись именно сейчас

Армия

Танк Т-64
Беспилотный летательный аппарат Lockheed Martin Desert Hawk (США)
Противотанковый ракетный комплекс BGM-71 «Тоw» (США)
Беспилотный летательный аппарат IAI Eitan (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Геннадий
ТИМЧЕНКО
Леонид
ЧЕРНОВЕЦКИЙ
Наталья
ЯРЕСЬКО
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Украине ужесточаются правила "прописки": что нужно знать (9907)

В Украине стартовала кампания по зачислению в школы первоклассников: что изменилось (4699)

В Украине хотят ввести новые алименты: кому и сколько придется платить (3562)

Когда Зеленский начинает говорить про экономику – волосы встают дыбом,- Владимир Лановой (3102)

Реформа образования: украинские студенты-контрактники теперь будут платить больше (2909)

Новый член команды Зеленского оказался соратником Курченко и сторонником русского мира (2839)

В Украину прибыла новая партия американских военных внедорожников (ФОТО) (2726)

В "Укрзализныце" ввели ограничения на вес багажа (2710)

Месть за гибель побратима: Воины 93-й ОМБ "Холодный Яр" уничтожили позицию террористов (ВИДЕО) (2094)

Смоленская катастрофа: Самолет президента Польши взорвали, найдены следы тротила (1837)


Публикации

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Глава Ассоциации авторских прав Грузии замешан в агрессии против Украины?

Мнения
Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави
Святослав Вакарчук

Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Коли йдеться про велику мету, про справжні зміни, багато речей, що призводять до цих змін, цілком можливі.
Новости компаний

Популярные неисправности стиральных машин и способы их устранения

Новая сеть почтоматов InBox открыла франшизу

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 