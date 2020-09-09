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Егор Киян: «В Украине важно создать мегапроект, который объединит людей»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Егор Киян: "В Украине важно создать мегапроект, который объединит людей"
 
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Кабмин приступил к созданию Национальной экономической стратегии-2030. Инициативы, заложенные в стратегию, будут выделены в государственные целевые программы

С вопросом относительно приоритетных направлений развития экономики, которые должны быть заложены в Национальной экономической стратегии-2030 «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к аналитику по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егору Кияну, информирует enovosty.com/news.

Егор Киян сообщает, что в развитых экономиках основными отраслями являются отрасли, которые имеют высокую научную ценность и высокую добавленную стоимость

“К сожалению, у нас стратегии, как документы, при нынешних обстоятельствах не очень эффективно работают. То есть эффективность этих документов близка к нулю. И несмотря на то, что там могут быть заложены как правильные, так и неправильные отрасли и направления, в результате вся эффективность стратегии может свестись к нулю. Также могут возникнуть как внешние, так и внутренние непредвиденные обстоятельства. И тогда все эти перспективы и цели напрочь забудутся, а все будет продолжать работать как и сейчас в режиме “пожаротушения”. У нас в стране нет такого понятия, как стратегическое видение на годы вперед. А мы “тушим” то, что горит и не пытаемся предубедить будущее и предупредить будущие “пожары”. А “тушим” те, что есть.

Относительно важных направлений развития экономики, то в развитых экономиках основными отраслями являются отрасли, которые имеют высокую научную ценность и высокую добавленную стоимость. Например, в Южной Корее это медицина, в других странах это может быть IT-сектор, ракетостроение, авиационная отрасль и т.д. В принципе, в любой отрасли можно сделать проекты с высокой добавленной стоимостью и это будет приносить плоды. Можно сделать какой-то мегапроект, который объединит людей и cможет создать дополнительную стоимость. Как, например, Суэцкий канал или строительство гидроэлектростанции в Эфиопии. У нас сейчас в стране, к сожалению, подобных мегапроектов нет, все делается в режиме “пожаротушения” и зависит от выборочных решений. В частности, ситуация с коронавирусом. Когда с разных отраслей, в том числе с медицины и образования, забрали деньги и создали Фонд борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

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В результате, из этого фонда на коронавирус потратили 30 млрд грн, а 35 млрд грн было направлено на дороги. Соответственно, говорить что-то об эффективности работы стратегических документов нет смысла. И это происходит из-за того, что есть различные внутренние факторы. Например, политическая конкуренция между разными стейкхолдерами, которые у нас есть. Так же есть и внешние факторы. В частности, сейчас экономика у нас глобальная и, соответственно, мы можем задекларировать все, что угодно. Но, к сожалению, мы не выступаем на международной арене сильным игроком, а выступаем скорее в чьих-то в интересах. И можно заявить рост хоть в 300% в авиастроении, промышленности, автомобилестроении, а в результате мы все-равно будем покупать поезда в General Electric, импортировать вертолеты Airbus. И при этом забывая, что у нас есть национальный производитель. Мы можем производить самолеты, которые в результате мы не можем продать на внешний рынок, потому что наши иностранные партнеры вдруг найдут, что там с двигателем что-то не так.

Важно сказать, что необходимо было бы хотя-бы огласить, что деньги будут вкладываться в те отрасли, которые имеют высокую добавочную стоимость и инновационную составляющую. Потому что у нас с каждым годом инновационность экономики снижается. И если посмотреть по документам, сколько реинвестиций в среднем происходит в высотехнологические объекты, то за последние годы общий уровень реинвестиций снизился с 3,6% до 2,3%, а в высокотехнологических отраслях объем инвестиций сейчас находится на отметке в 0,5%. То есть при тех экономических условиях, которые у нас сейчас в стране созданы, выгодно просто вложить деньги, быстро заработать и вывести деньги. Потому что всем понятно, что высокотехнологические отрасли требуют стабильного законодательства, стабильной ситуации и в этом случае инвестиции остаются в стране. Но когда в стране есть определенная неопределенность, то, конечно, инвесторы не желают удерживать деньги и хотят быстрого заработка.

Таким образом, хотелось бы, чтобы главными направлениями развития экономики были высоконаучные сферы, образование, медицина, IT-сектор, нанотехнологии, ракетостроение, самолетостроение, машиностроение. Но, к сожалению, реальная картина отличается от той картины, которая заложена в документах. И это вызвано как внутренними факторами, связанными с политической конкуренцией определенных стейкхолдеров, экономические интересы которых могут идти вразрез с экономическими интересами страны, так и внешними обстоятельствами, в которых Украина сейчас оказалась, когда, к сожалению, мы пока не можем иметь вес на внешнеполитической арене и делать так, чтобы к нам прислушивались. Поэтому, к сожалению, если мы даже задекларируем все эти отрасли, эффективность всех этих программ остается под вопросом и риски того, что мы так и останемся аграрной страной или, можно сказать, аграризация нашей страны будет продолжаться, остаются довольно высокими, независмо от того, какой документ будет принят в результате», — сообщает Егор Киян

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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