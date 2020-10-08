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Большинство украинских заробитчан в Польше не знакомы с условиями прохождения карантина

Главная » Последние новости » Новости экономики » Большинство украинских заробитчан в Польше не знакомы с условиями прохождения карантина
 
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Большая половина украинцев, которые едут на заработки в Польшу, не знакомы с условиями прохождения карантина. Каждому четвертому не хватает денег на еду.

За последние два месяца в Польше участились случаи, когда недобросовестные компании или работодатели оставляют на произвол судьбы украинцев во время обязательного 10-дневного карантина, и люди вынуждены находиться без продуктов и средств гигиены. В такую ​​ситуацию попадают чаще всего две категории украинских трудовых мигрантов, сообщает Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal, информирует enovosty.com/news.

Первая категория — это те, кто пытается самостоятельно найти работу в Польше. Главная проблема — гостиницы и владельцы частного жилья не хотят принимать их, когда узнают, что целью аренды является карантин. Люди не достаточно осведомлены об условиях карантина и они либо не берут с собой достаточно денег, или потом им некому доставить продукты и они нарушают карантин, из-за чего получают огромный штраф до 30 тыс злотых (примерно 7800 долл).

Вторая категория риска — те, кто пользуются услугами мелких или нелицензированных компаний-посредников. Такие компании экономят на всем, селят людей в антисанитарные условия, если среди них возникают случаи заражения COVID — не дают своевременного доступа к медицинской помощи. Часто людям не хватает еды. Один из последних случаев произошел месяц назад в Силезии, где «заложниками» ситуации стали 18 украинцев, о которых работодатель просто забыл на карантине и люди вынуждены были голодать и переболели Covid.

«В обоих вышеописанных случаях, люди попадают в ловушку. И досидеть карантин не имеют возможности (за неимением денег или продуктов) и не могут вернуться в Украину, поскольку все еще находятся на 10-дневном карантине и их просто не выпустят из Польши, — объясняет ситуацию владелец компании по международному трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко.- Например мы в компании всегда объясняем, что с собой людям надо иметь примерно 500 злотых для периода карантина. Это если человек едет с нами и отбывает карантин в наших карантинных центрах. У нас работают полностью оснащены карантинные центры по всей Польше. Каждые несколько дней мы покупаем людям пищу и все необходимое, за которые они платят сами. Но даже при таком информировании каждый четвертый приезжает без достаточной суммы денег и тогда мы даем им необходим аванс в счет будущей зарплаты.»

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Чтобы не попасть в карантинную ловушку в Польше, Аналитический центр компании Gremi Personal рекомендует:

  1. Пользуйтесь услугами авторитетных и известных компаний по трудоустройству, которые имеют необходимые лицензии, собственные карантинные центры. Внимательно проверяйте насколько компания является крупной (численность филиалов, работников), насколько легко получить информацию о ее владельцах или связаться с ними, является ли компания публичной (насколько она представлена в прессе и социальных сетях, какие о ней отзывы).
  2. Если вы едете трудоустраиваться самостоятельно — заранее позаботьтесь о жилье для прохождения карантина и возьмите достаточную сумму на его оплату и на питание. Это минимум 1000 злотых (260 долл). Если едете с проверенной компанией в их карантинные центры — как правило, сумма меньше — минимум 500 злотых (130 долларов). Если вам обещают бесплатное проживание и питание на карантине — это абсолютно мошенническая схема. При необходимости — добропорядочная компания всегда предложит вам аванс для оплаты пребывания на карантине в счет первой зарплаты, а также полностью наладит доставку необходимых продуктов на карантинное жилье.

Дополнительно

Украинцы, которые въезжают из Украины в Польшу с целью трудоустройства, обязаны предоставить работнику пограничной службы Польши адрес места жительства или пребывания, по которому они будут придерживаться обязательной самоизоляции. Карантин продолжается 10 дней со дня после пересечения границы. Лицо, обязанное пройти карантин, не может покинуть место жительства или пребывания; возможно лишь с целью госпитализации или по согласию санитарного инспектора. Нарушение карантина наказывается штрафом до 30 000 злотых, депортацией и запретом на въезд в ЕС минимум на 5 лет.

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