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Украинских курильщиков ждут жесткие штрафы

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украинских курильщиков ждут жесткие штрафы
 
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В Украине хотят ужесточить штрафы за выброшенный мусор, в том числе это коснется курильщиков, так как штраф за выброшенный на улице окурок взлетел в пятнадцать раз.

Об этом говорится в законопроекте «Об управлении отходами», зарегистрированный на сайте Верховной Рады, информирует enovosty.com/news.

В тексте сообщается о том, что за выброшенный окурок или пакет из окна железнодорожного, морского и любого другого вида транспорта, речь идёт и об автомобиле, нужно будет заплатить сумму от 1700 до 2550 гривен. Ранее это нарушение «било» по карману не сильно: платить приходилось от 8,5 до 170 гривен.

В Раде думают над тем, чтобы за порчу земли сельскохозяйственного назначения также нужно было заплатить больше. Так, за нарушение правил нужно будет заплатить минимум 4250 гривен. В зависимости от нарушений можно будет «влететь» на сумму до 8500 гривен.

Кроме того, в Украине в скором будущем могут сделать более серьезным наказание за неправильный вывоза мусора. Так, физлицам за нарушение грозит штраф в 1700-6800 гривен, юридическим лицам — 4250-8500 гривен.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 180

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