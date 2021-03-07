Успеют все: Рада продлила срок установки газовых счетчиков до 2023 года

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На заседании 5 марта Верховная Рада приняла в целом закон “О внесении изменений в закон Украины “Об обеспечении коммерческого учета природного газа”.

В нем пересмотрен срок установки потребителям счетчиков природного газа. Об этом сообщается на сайте парламента, информирует ukrrudprom.

Документ определил новый срок, с которого субъекты хозяйствования, осуществляющие распределение природного газа, обязаны обеспечить установку счетчиков газа в квартирах и частных домах, где газ используют только для приготовления пищи. Теперь это 1 января 2023 года, информирует enovosty.com/news.

Законом установлено, что установку счетчиков газа контролирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Эта комиссия будет ежеквартально обнародовать на своем официальном сайте сведения о выполнении субъектами хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа, обязанностей, предусмотренных пунктами 1 и 2 ч. 1 ст. 6 закона “Об обеспечении коммерческого учета природного газа”.

Согласно заключительным положениям закона, Кабмин должен в трехмесячный срок со дня вступления его в силу:

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разработать и утвердить порядок компенсации понесенных расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установку индивидуальных счетчиков газа за собственные средства в размере средневзвешенной стоимости такой установки;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом;

обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом.

Напомним, счетчик газа позволяет платить только за то, что потребили вы. Это справедливо и позволяет семье контролировать свои расходы. Есть семьи, которые понимают, что им выгоднее платить по нормам потребления, но их могут существенно повысить.

Чтобы установить счетчик необходимы следующие документы:

Договор оказания услуг по газоснабжению между Вами и Вашим газопоставляющим предприятием;

Паспорт (оригинал и копия);

Идентификационный код (оригинал и копия);

Свидетельство о праве собственности на помещение, где устанавливается газовый счетчик;

Технический паспорт помещения.

Как отмечают авторы законопроекта, сейчас в Украине нет счетчиков газа приблизительно у 2,1 млн домохозяйств, где проживают около 5,5 млн человек. Главная цель закона — ввести 100% коммерческий учет природного газа.

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