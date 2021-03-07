Нацкомиссия готовит расследование против крупнейших игроков рынка электроэнергии

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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подозревает крупнейших игроков рынка электрической энергии в манипуляциях на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке в декабре 2020 года.

Согласно повестке заседания НКРЭКУ 10 марта, регулятор планирует начать ряд расследований по этому факту.

Об этом со ссылкой на отраслевое издание ExPro пишет ЦензорНЕТ, информирует enovosty.com/news.

В частности, расследования может коснуться ПАО «Центрэнерго», ООО «Юнайтед Энерджи», ЧАО «Укргидроэнерго», ООО «Ютилити Трейдинг» ООО «Нова-Энергетическая- Компания», АО «ДТЭК Днепроэнерго», АО «ДТЭК Западэнерго», ООО «ДТЭК Востокэнерго», ГП «Гарантированный покупатель», ЧАО «Синтез Ойл».

«Начать расследование нарушений законодательства о функционировании рынка электрической энергии, признаки которых содержатся в действиях ПАО» Центрэнерго «, ЧАО «Синтез Ойл» и ООО «Юнайтед Энерджи», в период с 1 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года, согласно проведенному мониторингу поведения участников рынка на «сутки вперед» и «внутрисуточного рынка» за декабрь 2020 года», – говорится в проект одного из постановлений.

Согласно обоснованию к проекту документа, ГП «Оператор рынка» письмом от 11 декабря 2020 года сообщило о нетипичном поведении «Центрэнерго» и «Юнайтед Энерджи».

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Согласно служебной записке Департамента энергорынка, 11 декабря этими компаниями был значительно увеличен объем заявок на куплю-продажу с одновременным уменьшением цены в заявках. Также в записке указано, что 16 декабря 2020 года «Юнайтед Энерджи» на рынке двусторонних договоров не смог купить у «Синтез Ойла» объем электрической энергии, при этом объем продаж по двусторонним договорам «Юнайтед Энерджи» не уменьшило.

Как указали в НКРЕКП, такая информация от «Оператора рынка» и Департамента энергорынка указывает на возможную предварительную договоренность между компаниями и попытки манипулирования рынком.

Также, НКРЕКП на заседании 10 марта планирует рассмотреть проекты постановлений о начале расследований против «Укргидроэнерго», «Ютилити Трейдинг», «Нова-Энергетическая- Компания», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Востокэнерго», «Гарантированный покупатель» из-за возможных манипуляций на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке.

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Как сообщалось, Фонд госимущества 26 февраля сменил генерального директора ПАО «Центрэнерго» и полностью обновил состав дирекции ПАО «Центрэнерго», назначив новых 8 топ-менеджеров компании. Прежнее руководство компании связывали с Игорем Коломойским.

В частности, 29 декабря 2020 года «Центрэнерго» провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Весь объем электроэнергии был продан трейдеру «Юнайтед Энерджи» из группы Игоря Коломойского по цене 1160 грн за МВт-ч. Этот объем составляет около 2% от общего годового потребления электроэнергии в Украине – 150 млн МВт-ч. Для сравнения, за весь 2019 год выработка электроэнергии станциями «Центрэнерго» составила 10,2 млн МВт-ч, а реализация – 9,2 млн МВт-ч.