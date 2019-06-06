Украинцам придется заплатить за посылки. Когда ждать перемен и что важно знать

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Украинцев уже не раз хотели заставить платить налоги за посылки, но всегда натыкались на сильное общественное сопротивление

С 1 июля текущего года украинцев заставятся заплатить за посылки, дороже ста евро. Сейчас дополнительно приходится платить только за товары, дороже 150 евро. Такие перемены станут причиной удорожания товара, приобретенного за рубежом, а также — сократят среднюю сумму чека, информирует enovosty.com/news.

Украинцы активно приобретают товары в Соединенных Штатах Америки, Евросоюзе, Китае и других странах, но только 1,4 процентов от всех посылок декларируют стоимость в 150 евро и выше. Таким образом, продавцы получают доход на наценке и не отдают деньги государству. Такая ситуация не по душе власти, потому уже в бюджет на этот год были заложены новые нормы. Здесь стоит учесть важный момент, который не совсем понимают украинцы: заплатить налог нужно не с полной стоимости, а лишь с разницы. То есть, заказывая товар, стоимостью в 160 долларов, нужно заплатить налог в 20 процентов с 60 евро. Также, фискалы поясняют, что если посылка отправлена физлицу, то заплатить нужно и вовсе 10 процентов.

Напомним, свежее исследование показало, что украинцы не хотят платить налоги и не против получать «серую» заработную плату в конверте.