РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

06.06.2019 г.
11:32На "Азовстали" выводят из эксплуатации доменную печь №5
11:08Украинцам придется заплатить за посылки. Когда ждать перемен и что важно знать
08:56В Украине начали существенно меньше экономить на субсидиях
05.06.2019 г.
18:41Холодницкий вступает в дело о хищении 1,27 млрд на «Черкассыоблэнерго»
18:09Апелляционный суд открыл путь к санации «Центрэнерго»
14:06В НБУ начали выпускать аналог биткоина - е-гривню: что известно о новой валюте
13:27Врачам рассказали, у кого требовать повышения зарплаты
Все новости экономики

Аналитика

05.06.2019

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сутки на Донбассе оказались трагическими для украинцев, в Европе одобрили продление антироссийских санкций, а в Минске готовят новое перемирие, - такими ...
05.06.2019

Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?

Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Украина может претендовать на подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не ранее окончания избирательного процесса, ...
05.06.2019

Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок

Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок
Владимир Стельмах - банкир с многолетним опытом - руководил Национальным банком Украины дважды: в 2000-2002 гг. и в 2004-2010 гг. За время работы в НБУ ...

Последние новости

06.06.2019 г.
11:39 Украинский банк получит миллионы от ЕБРР
11:33 Туск сообщил о первой поездке Зеленского в Брюссель
11:32 На "Азовстали" выводят из эксплуатации доменную печь №5
11:08 Украинцам придется заплатить за посылки. Когда ждать перемен и что важно знать
11:03 Ford из-за Brexit закрывает свой завод в Британии
10:46 Убийство ребенка под Киевом: Стало известно, почему не потребовали экспертиз на алкоголь и порох
10:45 Дело "Межигорья": В чем подозревают Виктора Ющенко?
10:44 В Раде приняли знаковое решение
10:35 Зеленский просил у Трампа новые вооружения
10:24 Зеленский озвучил условия вступления Украины в НАТО
10:21 Большие возможности и много оружия: Важные новости для Украины от Вашингтона
10:00 Решили "играть в долгую": Эксперт сказал, какое наказание грозит копам, убившим мальчика
09:53 На юге Украины будут проблемы с яблоками и черешней
09:50 В Киеве женщина провела неделю в квартире с мертвым сыном (ВИДЕО)
09:35 120 ПКР “Нептун”: много или мало, чтобы отправить на дно Черноморский флот РФ, - "Злой одессит"
09:17 Москва прокомментировала встречу Путина с Зеленским
08:56 В Украине начали существенно меньше экономить на субсидиях
08:52 "Пять серий не хватит": В РФ предложили мощные идеи для создателей сериала "Чернобыль"
08:49 У Филарета отметились громким заявлением о поместном соборе и ликвидации УПЦ (КП)
08:46 "Прогнали немножко их":Военные под Горловкой держат в страхе врага (ВИДЕО)
08:40 Стало известно об ужасной ситуации с медициной на оккупированной Луганщине
08:39 Ситуация на Донбассе обострилась: Украинец погиб, враг получил сильный ответ
08:35 Когда Путин отпустит украинских военнопленных
08:10 "Он гроссмейстер": Зеленский неподконтролен Коломойскому, - Филатов
05.06.2019 г.
22:30 Популярный напиток оказался смертельно опасным
22:00 Человечество может исчезнуть к 2050 году - ученые
21:20 В Украину будут поставлять недорогие авто из Кореи
20:58 В полиции рассказали шокирующие подробности смертельного ранения 5-летнего Кирилла Тлявова
20:18 Виктор Скаршевский рассказал о влиянии снижения цены на газ на бюджет домохозяйств
20:00 Уже через полгода жетонов в столичном метро не будет
19:36 В немецком цирке вместо животных выступают голограммы (ВИДЕО)
19:30 В киевском метро курсирует необычный поезд (ФОТО)
19:11 Более половины украинцев поддерживает новую Православную церковь Украины, - Епифаний
18:55 Инвесторы делают ставку на электромобили вместо традиционных авто - исследование
18:48 Associated Press: Зеленский призывает ужесточить санкции против России
18:41 Холодницкий вступает в дело о хищении 1,27 млрд на «Черкассыоблэнерго»
18:30 В Энергоатоме подвергли критике заявления "Укрэнерго" о неготовности рынка электроэнергии
18:19 Полиция обезвредила серийного расхитителя храмов
18:09 Апелляционный суд открыл путь к санации «Центрэнерго»
17:57 Супрун готовит "транзитную книгу" для новой команды Минздрава
17:38 США продолжают требовать от Северной Кореи полной денуклеаризации, - Помпео
17:11 Полиция будет проверять все факты недостойного поведения сотрудников вне службы, - Князев
16:56 Госбюджет Украины выполнен с профицитом 8,6 млрд грн
16:32 Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта, - Зеленский
16:13 В Украине повысятся цены на сигареты из-за увеличения акциза
15:52 "Китайский банкопад": Экономика КНР на грани кризиса
15:33 Кабмин требует от Нафтогаза снизить цену на газ для населения
15:07 Много или мало 120 ПКР "Нептун", чтобы отправить на дно ЧФ ВМФ РФ, - Злой Одессит
15:00 У России появилось оружие, способное уничтожать подводные лодки противника прямо с орбиты
14:31 Международный аэропорт "Борисполь" может прекратить работу через две недели
14:27 Составлен список самых популярных автомобилей в Украине
14:16 Врачи бьют тревогу: В Украине зафиксированы случаи заболевания ботулизмом
14:06 В НБУ начали выпускать аналог биткоина - е-гривню: что известно о новой валюте
13:58 Стало известно, когда в Британии выберут нового премьера
13:54 Опубликован рейтинг лучших украинских ВУЗов для изучения IT
13:49 Копания Samsung начала работу над мобильной связью 6G
13:27 Врачам рассказали, у кого требовать повышения зарплаты
13:22 Прекрасно отстрелялись: В «Мотор Сич» озвучили госсзаказ на ракеты «Нептун»
13:07 Дональд Трамп задремал во время речи королевы Елизаветы II (ВИДЕО)
12:47 Зеленский хочет провести референдум
Все новости »

Украинцам придется заплатить за посылки. Когда ждать перемен и что важно знать

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украинцам придется заплатить за посылки. Когда ждать перемен и что важно знать
 
Печать Отправить на почту

 

 

Украинцев уже не раз хотели заставить платить налоги за посылки, но всегда натыкались на сильное общественное сопротивление

С 1 июля текущего года украинцев заставятся заплатить за посылки, дороже ста евро. Сейчас дополнительно приходится платить только за товары, дороже 150 евро. Такие перемены станут причиной удорожания товара, приобретенного за рубежом, а также — сократят среднюю сумму чека, информирует enovosty.com/news.

Украинцы активно приобретают товары в Соединенных Штатах Америки, Евросоюзе, Китае и других странах, но только 1,4 процентов от всех посылок декларируют стоимость в 150 евро и выше. Таким образом, продавцы получают доход на наценке и не отдают деньги государству. Такая ситуация не по душе власти, потому уже в бюджет на этот год были заложены новые нормы. Здесь стоит учесть важный момент, который не совсем понимают украинцы: заплатить налог нужно не с полной стоимости, а лишь с разницы. То есть, заказывая товар, стоимостью в 160 долларов, нужно заплатить налог в 20 процентов с 60 евро. Также, фискалы поясняют, что если посылка отправлена физлицу, то заплатить нужно и вовсе 10 процентов.

Напомним, свежее исследование показало, что украинцы не хотят платить налоги и не против получать «серую» заработную плату в конверте.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 76

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Зеленский рассказал о судьбе нынешних министров
Это опасная ловушка: Каким видит диалог Украины и РФ Святослав Вакарчук
Усиливать и помогать: Вакарчук будет контролировать Зеленского
Зеленский рассказал о судьбе нынешних министров"Это опасная ловушка": Каким видит диалог Украины и РФ Святослав Вакарчук"Усиливать и помогать": Вакарчук будет контролировать Зеленского
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок
Итоги дня: Дебют Зеленского, модный приговор Трампа и странные нюансы вокруг убийства мальчика под Киевом
Ахметова заводят в «Центрэнерго»
Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!
Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО
Итоги дня: Катастрофа вертолета ВСУ, недоотставка Гройсмана и "развязанные руки" НАБУ
Анбандлинг «Нафтогаза»: как поделить и себя не обделить?
Все статьи


Читайте также

Украинских фермеров ждут перемены
 Международный валютный фонд планирует ввести всемирный налог на углекислый газ
Для туристов подготовили новый налог в РФ
 Подсчитано, сколько денег украинцы платят за ремонт дорог, покупая топливо
Пятая группа единщиков: Украинским айтишникам готовят перемены
 В нынешнем году украинских водителей ждут налоговые сюрпризы
На Бали введут налог для туристов
 В столице хотят ввести налог для туристов

Армия

Беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk (США)
Радиолокационная станция AN/TPS-75 (США)
Противотанковый ракетный комплекс Milan (Германия-Франция)
Миномет 82-мм «Верба»
Вся армия    >>

Персоны

Вадим
НОВИНСКИЙ
Константин
МЕЛАДЗЕ
Олег
ЛЯШКО
Гусаров
ЕВГЕНИЙ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато




Зе против Пу


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Исторические фотографии в цвете

Все фото »

 