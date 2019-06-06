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Почему бедные: украинцы уклоняются от налогов и ничего не знают о деньгах

Главная » Последние новости » Новости экономики » Почему бедные: украинцы уклоняются от налогов и ничего не знают о деньгах
 
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Опрос показал, что украинцы практически ничего не знают о своих финансах. Они не против получать зарплату в конвертах и совершенно не доверяют банкам

Около половины украинцы не против получать «серую» заработную плату и не платить налоги государству. Об это свидетельствуют результаты опроса, проведенного Агентством Соединенных Штатов Америки по международному развитию. Отчет показал, что чаще всего украинцы уклоняются от уплаты налогов, имея договоренность со своим работодателем о получении целой зарплаты или её части в конверте. Вместе с тем, большинство жителей страны хотели бы видеть, на что именно идут уплаченные ими налоги. В результатах исследования говорится о том, что главная причина такого отношения к налогам кроется в том, что украинцы попросту не доверяют государственным органам и финучреждениям, информирует enovosty.com/news.

Что еще можно сказать об украинцах, учитывая результаты исследования американцев? То, что в нашей стране люди неплохо знают об инфляции, считают, что их жизнь неблагополучная и не спешат иметь дело с банком. По уровню финансовой грамотности украинцы находятся в хвосте рейтинга, уступая России, Беларуси и Польше.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 516

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