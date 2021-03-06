Бизнес, который работает в тени, оказывает нам отчаянное сопротивление, — Гетманцев (ВИДЕО)

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Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, когда и при каких условиях государство сможет выплачивать достойные зарплаты учителям и медикам, а также существенно повысить пенсии.

Об этом сообщает собкор «Экономических новостей» в Верховной Раде Украины, информирует enovosty.com/news.

Гетманцев убеждён, что пока большая часть отечественного бизнеса остаётся в тени, государство не сможет обеспечить достойной зарплатой медиков, которые массово уезжают за границу в поисках достойной жизни и конкурентной заработной платы.

Нардеп возмущён, что огромные суммы денег, которые исчисляются миллиардами гривен благодаря теневым схемам, попадают в карманы делков, минуя украинский бюджет.

Нардеп убеждён, что без детенизации бизнеса, дальнейший рост экономики, как и рост благосостояния украинцев будет невозможен.

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По словам Гетманцева сейчас идёт жёсткая борьба между государством и бизнесом, который привык работать без кассовых аппаратов и не хочет платить налоги.

Гетманцев посетовал, что в ход идут и поиск компромата и подкуп лидеров мнений с тем, чтобы остановить процесс детенизации, в том числе, и на законодателем уровне.

«В первую очередь, государство не должно давать возможность на Крещатика работать магазинам без кассовых чеков. Если мы, в конце концов, выйдем из тени и перестанем продавать левую водку через интернет и не будем замечать этого на уровне государства и общества, если мы не разберёмся с табаком, янтарем и игорным бизнесом, который продолжает оставаться в тени, если не поборем контрабанду, мы никогда не сможем платить достойную зарплату ни учителям, ни медикам, ни пенсии пенсионерам», — отметил нардеп.

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На вопрос журналиста «ЭИ», так кто же оказываем такое жестокое сопротивление детенизации, нардеп ответил, что всему виной система, которая так просто не хочет расстаться со сверхприбылями от бизнеса, который остаётся в тени и не хочет платить налоги.