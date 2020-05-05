В мае украинцы могут остаться без зарплаты. В чём суть

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Статистика свидетельствует о росте средней зарплаты в Украине, но этот показатель вызывает много вопросов

В прошлом средняя зарплата в Украине может упасть на десять процентов — до 10 000 гривен. В марте она составила 11 446 грн. Кроме того, есть риск, что в мае зарплату получат не все украинцы. Так, эксперты допускают, что многие семьи в нашей стране в этот период столкнутся с материальными проблемами, связанными со снижением доходов и задержкой выплат. Вместе с тем, позитив вызывает то, что в Кабинете министров появился план постепенного вывода Украины и украинской экономики из карантина. Если он будет успешным, а новой вспышки коронавируса не будет, то экономика постепенно будет восстанавливаться. В таком случае экономисты рассчитывают на, что сильного удара по экономической стабильности украинских семей не будет. Если и будут наблюдаться задержки с выплатами, но все стабилизируется уже в июне, информирует enovosty.com/news.

В случае если в мае будет наблюдаться новая вспышка заболевания и ослабления карантина придётся заморозить, то кризис может усугубиться и выход из него будет осложнен. При позитивном исходе, экономисты прогнозируют, что в следующем году средняя зарплата в Украине составит от 11 804 до 13 540 гривен. А вот уровень безработицы в 2020 году составит от 8,1 до 10,8%, в следующем — от 8,0% до 12,4%.