МОЗ опубликовал правила работы кафе и ресторанов после послабления карантина

Главная » Последние новости » Новости экономики » МОЗ опубликовал правила работы кафе и ресторанов после послабления карантина МОЗ опубликовал правила работы кафе и ресторанов после послабления карантина

Закрыть Отправить

С понедельника, правительство Украины ослабляет карантинные меры и разрешает кафе и ресторанам не только работать на вынос, но и открывать летние площадки.

Правила посещения мест общепита, а также выдачи заказов уже опубликованы на сайте МОЗ.

Так, согласно правилам, которые обнародовало МОЗ, за столиком на летних террасах должно быть не более двух человек, расстояние между столами не менее 1,5 метра.

Блюда подаются в одноразовой посуде, закрытыми. Меню не выдаётся на руки. С ним можно ознакомиться в местах выдачи заказов.

Читайте: Кличко попросил правительство не открывать ломбарды

Кроме того, администрация заведений обязана перед открытием кафе или ресторана проводить температурный скрининг персонала. Если температура превышает отметку 37,2 или есть признаки ОРВИ, такой человек отстраняется от работы немедленно.

Люди из группы риска также не допускаются к работе.

Весь персонал работает исключительно в масках, администрация должна обеспечить сотрудников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве.

Помещение необходимо дезинфицировать каждые два часа, антисептики и другие дезинфекторы должны быть размещены в доступном месте для посетителей и персонала.

Оплата и передача заказа производится бесконтактно, для этих целей должно быть оборудовано соответствующее место.