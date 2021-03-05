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Украина финализирует процесс подписания соглашения о ЗСТ с Турцией. Шмыгаль поделился планами

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Украина в ближайшем будущем планирует расширить торговлю с Канадой и другими странами

Украина вышла на финальную линию в процессе подписания соглашения о зоне свободной торговли с Турцией. Об этом рассказал во время пресс-конференции украинский премьер Денис Шмыгаль.

Глава правительства рассказал о том, что на прошлой и на этой неделе идёт финализация соглашения о свободной торговле с Турцией. Кроме того, сейчас правительства обсуждают изменение и расширение свободной торговли с Канадой и с рядом других государств. , информирует enovosty.com/news.

Отметим, ранее заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил о необходимости ответственного подхода к заключению соглашения о зоне свободной торговли с Турцией, максимально отстаивая наши интересы. По его словам, влияние ЗСТ с этим крупным партнёром будет мощным, вопрос состоит в том, каким именно: позитивным или негативным.

Среди других глобальных торговых планов правительства Украины — подписание соглашения с Евросоюзом о «промышленном безвизе». Премьер-министр Украины заявил о том, что наша сторона уже выполнила все необходимые условия для этого.

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Напомним, в с начала 2021 года начало действовать соглашение о Зоне свободной торговли в Израилем. Как сообщали «Экономические Новости», ключевая цель соглашения – расширение и увеличение экономического сотрудничества между двумя странами за счет снижения барьеров для торговли товарами и упрощения движения товаров, что, как ожидается, приведет к увеличению объема торговли между Израилем и Украиной и завершит создание договорной основы для имплементации конвенции Пан-Евро-Мед в треугольнике Израиль-Украина-ЕС. Детальнее — в интервью на сайте.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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