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Кущ рассказал, что ждет украинскую экономику

Главная » Последние новости » Новости экономики » Кущ рассказал, что ждет украинскую экономику
 
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Возможная победа Владимира Зеленского открывает совершенно иное «окно».

Экономист Алексей Кущ сообщил в комментарии «Экономическим Новостям», что ждет украинскую экономику после выборов, информирует enovosty.com/news.

«Инвестиции приходят в страну, где в долгосрочной перспективе проводятся эффективные реформы либо уже сформированы надежные государственные и рыночные институты, способные амортизировать негативные воздействия как извне, так изнутри. Нужны точки роста, эффект мультипликации инвестиций, капитализация активов, точки входа для инвесторов по методу «открытого окна»,- отметил он.

С его слов, ничего этого в Украине не создано, а возможная победа Владимира Зеленского открывает совершенно иное «окно» — неопределенности и неизвестности, так как его экономическая программа — это Tabula rasa на которой можно написать все что угодно, хоть слово из трех букв, все равно писать будет не он.

Экономист подчеркнул, что Украина еще никогда не жила в формате полнокровной парламентской республики, хотя именно это ее и ожидает.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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