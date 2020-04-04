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Кличко подсчитал, сколько люди смогут еще просидеть на карантине за свой счёт

Главная » Последние новости » Новости экономики » Кличко подсчитал, сколько люди смогут еще просидеть на карантине за свой счёт
 
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Мэр Киева Виталий Кличко убеждён, что центральной власти необходимо обратить особое внимание на людей, которые взяли вынужденные отпуска за свой счёт в связи с пандемией коронавируса и введением жесткого карантина.

Кличко убеждён, что украинцы смогут продержаться ещё максимум три недели, а потом у них просто закончатся деньги и государству придётся решать этот вопрос, информирует enovosty.com/news.

По мнению мэра Кличко, около полмиллиона человек сейчас на грани выживания и когда закончатся их скудные сбережения, а это случится скоро, необходимо будет принимать решения на уровне государства, поскольку местные бюджеты с этим не справятся.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 3009

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