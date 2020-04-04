Кличко подсчитал, сколько люди смогут еще просидеть на карантине за свой счёт

Главная » Последние новости » Новости экономики » Кличко подсчитал, сколько люди смогут еще просидеть на карантине за свой счёт Кличко подсчитал, сколько люди смогут еще просидеть на карантине за свой счёт

Закрыть Отправить

Мэр Киева Виталий Кличко убеждён, что центральной власти необходимо обратить особое внимание на людей, которые взяли вынужденные отпуска за свой счёт в связи с пандемией коронавируса и введением жесткого карантина.

Кличко убеждён, что украинцы смогут продержаться ещё максимум три недели, а потом у них просто закончатся деньги и государству придётся решать этот вопрос, информирует enovosty.com/news.

По мнению мэра Кличко, около полмиллиона человек сейчас на грани выживания и когда закончатся их скудные сбережения, а это случится скоро, необходимо будет принимать решения на уровне государства, поскольку местные бюджеты с этим не справятся.