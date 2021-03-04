Пора отказаться от угля: Генсек ООН назвал три этапа

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Генеральный секретарь ООН считает, что мир может отказаться от угля в три этапа и сделать акцент на развитии чистых источников энергии

Члены G7 уже на саммите в июне 2021 могут объявить о поэтапном отказе от зависимости от угля с сфере электроэнергии. Надеждами на это поделился Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш на встрече, организованной Британией и Канадой, по использованию угля в сфере энергетики, информирует enovosty.com/news.

Гутерриш заявил о том, что миру пора отказаться от угля, который он считает «самым грязным ископаемым топливом в мире». Которое, к тому же, постоянно дорожает. Он уверен в том, что нужно закрывать шахты, не забывая обеспечивать работой сотрудников электростанций и шахтеров. Они могут трудоустроиться, если в мире будут развивать возобновляемые источники энергии.

Глава Организации объединенных наций подчеркнул, что каждая пятая смерть в мире связана с загрязнением окружающей среды, причина которого — использование ископаемого топлива. Он считает, что до 2030 года мир может на 80% отказаться от угля и сделать это предлагает в три этапа.

Первый — это отмена всех запланированных проектов строительства угольных электростанций и конец угольной зависимости. Второй этап — прекращение международного финансирования угольных электростанций, переключение инвестиционных потоков на проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии. Третий — создание новых рабочих мест, благодаря развитию чистых источников энергии.

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