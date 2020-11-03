Власть демонстрирует некомпетентную и антигуманную политику в отношении ФОПов в период пандемии, — Порошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Власть демонстрирует некомпетентную и антигуманную политику в отношении ФОПов в период пандемии, - Порошенко (ВИДЕО) Власть демонстрирует некомпетентную и антигуманную политику в отношении ФОПов в период пандемии, - Порошенко (ВИДЕО)

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Пятый Президент Украины, лидер «Евросолидарности» Пётр Порошенко в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему считает законопроект, согласно которому предусмотрено введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, антиукраинским и дилетантским, особенно с учётом нынешней экономической ситуации в стране.

Порошенко разделяет негодование людей, которые вышли сегодня на митинг под стены Верховной Рады, поскольку государство не только не помогает малому и среднему бизнесу в эти сложные времена, оно пытается с помощью изменний в законодательство ещё жёстче регулировать деятельность ФОПов в Украине, информирует enovosty.com/news.

«В условиях коронавируса, когда люди теряют рабочие места, когда предпринимаются властью некомпетентные и дилетантские действия, в этот период есть самозанятые люди, которые сами решают свои проблемы, создают рабочие места, кормят людей. Власть им не просто не помогает, но и ухудшает условия для ведения бизнеса. А также делает другие ужасные вещи, которые они внесли в в Закон об изменении налогового законодательства. И это в то время, когда все страны мира предпринимают дополнительные шаги для того, чтобы сохранить бизнес и рабочие места, спасти самозанятых с тем, чтобы они пережили коронакризис. Я считаю действия нынешней власти — это абсолютно антиукраинская позиция», — подчеркнул Порошенко.