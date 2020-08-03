Инфляция в Украине: Что ждет украинцев этой осенью

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

03.08.2020 г.
13:19Инфляция в Украине: Что ждет украинцев этой осенью
31.07.2020 г.
14:28Нацбанк разрешил Ярославскому купить банк «Кредит Днепр»
13:31До 22 тысяч: Медикам "скорой" существенно поднимут зарплату
13:20Стало известно, сколько денег компенсировали украинцам, потерявшим заработок из-за самоизоляции
11:50США хотят ежегодно выделять Украине солидную сумму. На что пойдут деньги?
30.07.2020 г.
15:22Столичная налоговая сотрудничает с гражданским обществом
13:40В Украине существенно изменят правила начисления соцпомощи
Все новости экономики

Аналитика

03.08.2020

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Почему Зеленский взял в «минский формат» Кравчука вместо Кучмы, какие перспективы у очередного перемирия на Донбассе, каковы шансы, что Россия развяжет ...
31.07.2020

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
В "стабильных" России и Беларуси перевернулась новая страница, в Луцке террорист захватил заложников, а в зоне боевых действий на Донбассе началось ...
31.07.2020

США и Китай: здравствуй, новая холодная война!

США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Противостояние США и Китая имеет место давно. Все шире разворачивается торгово-экономическая война. Все более явной становится реальностью "холодная ...

Последние новости

03.08.2020 г.
18:59 Под Одессой археологи обнаружили редкую античную статуэтку
18:48 Олег Пендзин: "В 2020 году падение ВВП составит 4,5%"
18:31 Минобороны ответило на угрозы РФ увеличить поставки оружия в ОРДЛО
18:27 Куда летели наемники ЧВК "Вагнера" из Беларуси, - Злой Одессит
17:58 США атаковали гигантские "шершни-убийцы": их укус может быть смертельным
17:47 Нацполиция блокировала мощный канал поставки наркотиков в столицу (ВИДЕО)
17:29 Мама-кошка устроила "разнос" коту - это видео стало настоящим "хитом" (ВИДЕО)
16:58 Слабость Лукашенко толкает Кремль на аннексию, - военный эксперт
16:35 В Англии ввели необычное правило из-за коронавируса
16:28 Мировые акции растут на фоне восстановления промышленности в Китае, - Associated Press
16:19 "Это вершина айсберга": Эксперт сделал тревожное заявление по коронавирусу в Украине
16:14 Южная Корея провела испытания новейшей баллистической ракеты Hyunmoo-4
15:30 Нападение на женщину с ребенком в поезде "Укрзалізниці". В чем суть громкой ситуации?
15:26 В МВД рассказали, что будет с саботирующими карантин в Украине мэрами
15:13 Корабль Маска успешно приземлился в Атлантическом океане
14:54 Украинцам повысят пенсии: подробности
14:22 Пентагон планирует усилить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, - The Washington Times
14:12 Суд обязал ГБР начать расследование относительно записи разговора Баканова и Трубы о фальсификации уголовного преследования против Медведчука
14:09 Кузишин со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров
13:51 Лукашенко затеял с Москвой опасную игру, - ИноСМИ
13:40 Во Франции назревает "шампанская война", - The Guardian
13:26 В центре Киева мужчина угрожает взорвать отделение банка
13:24 В СМИ раскрыли настоящие планы Путина
13:19 Инфляция в Украине: Что ждет украинцев этой осенью
13:13 На четвертую неделю протест одного края перекинулся на всю Россию, - Злой Одессит
13:06 Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока - 2» на $57 миллионов
13:05 Мировые цены на нефть начали снижаться, - Reuters
12:58 Кузьмин: Власть не способна создать национальную идею, поэтому такая идея должна быть создана и поддержана всеми гражданами Украины
12:53 Остановка транспорта: Стало известно, как выехать из красной зоны
12:47 Стало известно, будут ли местные власти усиливать или ослаблять карантин в регионах
12:23 В Тернополе возмущенные пассажиры поезда подняли бунт и остановили его
11:55 Влажность и температура не убивают коронавирус, а замедляют его распространение - врач-инфекционист
11:53 Египет пригласил Маска исследовать пирамиды Хеопса
11:41 Богатейшие страны массово скупают вакцину от COVID-19 - Bloomberg
11:30 Доктор Рошаль: ситуация с COVID-19 – репетиция биологической войны
11:20 В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина: как страну поделили на зоны
11:16 Украинцам дали разъяснение о новых ограничениях
10:56 В Киеве мотогонки закончились страшной аварией
10:51 Конфликт на границе: Индия требует от Китая полного отвода войск из Ладакха
08:04 Следствие располагает достоверными данными - конечной точкой маршрута боевиков ЧВК "Вагнера" был Минск
07:50 Трамп может разрешить Microsoft купить TikTok
07:10 В Ливии турецкие комплексы ПВО атаковали российские МиГ-29
06:41 Йеменские мятежники сбили американский беспилотник
02.08.2020 г.
23:55 Пьяные российские десантники устроили массовую драку с росгвардейцами (ВИДЕО)
23:34 Для сдерживания России от вторжения в балтийские страны нужно развивать инфраструктуру Юг-Север в Европе, - генерал НАТО Фольмер
23:17 Курьез: Два маленьких щенка дали отпор огромному лосю (ВИДЕО)
21:33 Заражение коронавирусом приводит к неадекватной реакции организма - ученые
20:55 В Нью-Йорке опять залили краской надпись Black Lives Matter - полиция арестовала белого американца
20:25 Все инфицирования COVID-19 происходят в закрытых помещениях, а не на открытом воздухе - израильский врач
17:23 Украинские пограничники больше не будут использовать автоматы Калашникова
16:47 Военные компании из Европы решили отказаться от американских технологий
16:38 Дыхательная гимнастика: врачи рассказали, как восстановиться после COVID-19
13:03 Охранник избил туристов плетью на "элитном" пляже в оккупированном Крыму (ВИДЕО)
12:39 Лукашенко: задержанные россияне были первыми из группы в 180-200 человек
12:05 Войска РФ могут осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области - глава Службы внешней разведки
10:49 Цена биткоина превысила 12 тысяч долларов
10:35 В Сети появилась смешная фотожаба "Кадровый резерв украинской делегации в ТКГ"
10:23 «Корона, ложная тревога»: Многотысячный митинг сторонников теории «коронавирусного заговора» проходит в Берлине
10:19 Полиция задержала преступника, который избил и пытался изнасиловать женщину в поезде Мариуполь-Киев
10:06 COVID-19: Нидерландские ученые усомнились в пользе масок от коронавируса
Все новости »

Инфляция в Украине: Что ждет украинцев этой осенью

Главная » Последние новости » Новости экономики » Инфляция в Украине: Что ждет украинцев этой осенью
 
Печать Отправить на почту

 

 

Стало известно, какие факторы должны повлиять на жизнь украинцев уже этой осенью

С инфляционной точки зрения новый квартал для украинцев станет нетипичным. Экономические эксперты полагают, что традиционной дефляции в стране не предвидится, а уже осенью цены начнут резкий рост. Так, уже в последний летний месяц инфляция в Украине должны составить 1,5 процента, а с началом осень цены и вовсе сильно удивят покупателей, информирует enovosty.com/news.

С началом нового маркетингового года зерно подорожает, а цена станет гораздо выше, чем годом ранее. Это обязательно отразиться на ценах. Сложные климатические условия во всем мире повлияли на урожай, потому в 2020 он будет меньшим, чем в 2019 году. В частности, цены на курятину прекратят падения, а яйца будут неизменно дорожать. В этом секторе ощущается серьезное влияние продолжительного карантина, который стал причиной продовольственного дефицита. Даже прошлогодние показатели не будут достигнуты.

Эксперты также полагают, что главным драйвером дефлиции станут продукты из борщевого набора, которые обязательно должны подешеветь к осени. А вот стоимость хлеба, сахара и муки останутся неизменными. Кроме того, не должна измениться и стоимость аренды жилья. А вот цена на лекарства и топлива с августа по сентябрь неприятно удивит украинцев.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 601

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Заговор власти и олигархов: для чего урезали «зеленый» тариф?
Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины
Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ
Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Все статьи






Читайте также

Украинцам повысят пенсии: подробности
 Ярослав Жалило: "Учетная ставка используется Нацбанком в системе инфляционного таргетирования"
Что будет с ценами на продукты осенью после затяжного карантина
 Действия власти могут привести к раскручиванию маховика инфляции, - Михаил Чаплыга
В Украине ускорился рост цен на продукты питания
 В Украине резко сократятся зарплаты. Сколько будут получать украинцы?
В Украине возобновили работу более 80% ресторанов

Армия

Самолет Су-24М
Танк Т-90 «Владимир»
Зенитно-ракетный комплекс RBS 70 (Швеция)
Зенитно-ракетная система малой дальности «Арбалет-K»
Вся армия    >>

Персоны

Зеленский
Владимир
Гайдук
Виталий
Буткевич
Геннадий
Дубилет
Дмитрий
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Импорт списанных вагонов из России как приговор здравому смыслу

Что скрывается за арестом экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака

Forbes Россия и Арманжан Байтасов: как казах контролирует рейтинги богатейших россиян


Verum


Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Ржавые ведра": В Британии высмеяли военно-морской парад в РФ (14877)

Украинские пограничники больше не будут использовать автоматы Калашникова (8892)

В Киеве любители экстрима прыгали в Днепр прямо с крыши вагона метро (ВИДЕО) (8584)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Сибирь и Дальний Восток



help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 