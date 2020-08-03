Инфляция в Украине: Что ждет украинцев этой осенью

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Стало известно, какие факторы должны повлиять на жизнь украинцев уже этой осенью

С инфляционной точки зрения новый квартал для украинцев станет нетипичным. Экономические эксперты полагают, что традиционной дефляции в стране не предвидится, а уже осенью цены начнут резкий рост. Так, уже в последний летний месяц инфляция в Украине должны составить 1,5 процента, а с началом осень цены и вовсе сильно удивят покупателей, информирует enovosty.com/news.

С началом нового маркетингового года зерно подорожает, а цена станет гораздо выше, чем годом ранее. Это обязательно отразиться на ценах. Сложные климатические условия во всем мире повлияли на урожай, потому в 2020 он будет меньшим, чем в 2019 году. В частности, цены на курятину прекратят падения, а яйца будут неизменно дорожать. В этом секторе ощущается серьезное влияние продолжительного карантина, который стал причиной продовольственного дефицита. Даже прошлогодние показатели не будут достигнуты.

Эксперты также полагают, что главным драйвером дефлиции станут продукты из борщевого набора, которые обязательно должны подешеветь к осени. А вот стоимость хлеба, сахара и муки останутся неизменными. Кроме того, не должна измениться и стоимость аренды жилья. А вот цена на лекарства и топлива с августа по сентябрь неприятно удивит украинцев.