МВФ может отложить пересмотр программы на лето или осень. Украине нужно совершить прорыв, — Bank of America

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В МВФ могут пересмотреть программу сотрудничества с Киевом осенью 2021 года

В 2021 году Украина должна получить ещё минимум один транш по нынешней программе сотрудничества с Международным валютным фондом. С таким заявлением выступили аналитики Bank of America.

Там сообщили о том, что МВФ может отложить пересмотр программы сотрудничества на период с июля по сентябрь или октябрь–декабрь текущего года. Из-за низких потребностей в финансировании госбюджета в начале 2021 года, Киев может потратить это время на внутреннюю политическую повестку дня. Но для того чтобы разблокировать дальнейший прогресс в сотрудничестве с кредитором, Украине нужно совершить прорыв, решая хотя бы один из оставшихся вопросов. , информирует enovosty.com/news.

По мнению аналитиков, прогресса в реализации «маяков» Международного Валютного Фонда можно достигнуть за период весенней сессии ВРУ. Если это произойдёт, то о реальном прорыве в переговорах с кредиторами можно говорить уже в июле. В Bank of America подчеркнули, что всё ещё ожидают, что Киев сможет получить не менее одного транша МВФ по действующей программе до конца 2021 года.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в ближайшее время Украина не будет страдать от финансового голода из-за неполученного транша. Но это может сулить большие риски в будущем, если инвесторы поймут, что проблемы с главным кредитором не временные.

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