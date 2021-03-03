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Деньги на зарплаты работникам «Электротяжмаш» Фонд госимущества одолжил у другого госпредприятия

Главная » Последние новости » Новости экономики » Деньги на зарплаты работникам "Электротяжмаш" Фонд госимущества одолжил у другого госпредприятия
 
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Работники харьковского завода "Электротяжмаш" получили зарплаты за декабрь и январь, но сейчас не уверены в том, получат ли деньги за февраль

Сотни работников харьковского завода «Электротяжмаш» вышли на протесты из-за невыплаты зарплат за период декабрь-январь. После этого в Фонде госимущества Украины заняли 40 миллионов гривен у госпредприятия «Объединенная горно-химическая компания» (АО «ОГХК») для того, чтобы выплатить задолженность для работников «Электротяжмаша». В результате было погашено  70% долга за декабрь и январь, но сейчас непонятно, где взять средства для оплаты работы за февраль. Как и для возврата одолженных средств  АО «ОГХК». , информирует enovosty.com/news.

«После  масштабной акции протеста работников завода «Электротяжмаш», Фонд госимущества Украины смог найти средства на зарплаты харьковчанам — их заняли у государственного предприятия «Объединенная горно-химическая компания» (АО «ОГХК»), страницу соответствующего договора опубликовал в Facebook депутат ВР Богдан Торохтий. 

«1 марта, доведенные до отчаяния сотрудники государственного предприятия «Электротяжмаш» в Харькове перекрывали Московский проспект, требуя выплатить долги по зарплате.

Государственное предприятие «Объединенная горно-химическая компания» предоставит «беспроцентную возвратную финансовую помощь» «Электротяжмашу» для выплаты зарплаты – 40 миллионов гривен. Одно госпредприятие даст в долг другому.

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Это не совсем хорошее решение…Потому что эти 40 миллионов потом нужно будет отдавать, а если завод не заработает – то с возвратом будут проблемы, и с зарплатой, очевидно, тоже.»,- написал депутат.

Руководитель Управления развития промышленности Харьковской ОГА Владимир Мищенко отметил, что  проблемами  завода должен заниматься Фонд Госимущества, который обязан в ближайшее время закрыть вопрос загрузки завода работой, назначения нового руководства и погашения зарплатных долгов . 

Он утверждает, что огромные долги образовались по вине Фонда Госимущества, который не загрузил предприятие заказами и не назначил эффективного руководителя. «Орган управления предприятием — Фонд государственного имущества Украины — на сегодня имеет все полномочия и должен в кратчайшие сроки решить вопрос загрузки завода работой, назначения нового менеджмента и окончательного погашения задолженности по выплате заработной платы. Учитывая, что ГП «Электротяжмаш» является стратегическим для экономики и обороны Украины, областная государственная администрация оставляет за собой право обращаться по этому вопросу в центральные органы власти — Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны и непосредственно к Президенту Украины», — отметил Мищенко.

По информации председателя первичной профсоюзной организации ГП “Завод “Электротяжмаш ” Дмитрия Никоненко, задолженность существует перед всеми работниками,  а на заводе просто нет работы: 

“Отсутствие ТМЦ, то есть материалов, из которых необходимо производить продукцию, которую потом реализовывать. На первом этапе нет средств на закупку материалов, нет реализации, нет средств, за которые потом покупать ТМЦ, выплачивать работникам заработную плату. Это замкнутый круг», — отметил он.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 262

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