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Даём возможность людям, которые 30 лет не платили налоги, подвести черту, — Гетманцев о налоговой амнистии (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Даём возможность людям, которые 30 лет не платили налоги, подвести черту, - Гетманцев о налоговой амнистии (ВИДЕО)
 
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Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, кто подлежит налоговой амнистии и какие цели преследуют авторы законопроекта.

По мнению Гетманцева, налоговая амнистия позволит людям, которые 30 лет независимости Украины уклонялись от уплаты налогов, наконец начать их платить, информирует enovosty.com/news.

По мнению нардепа — это послужит стимулом для возврата денег в экономику страны и будет стимулировать граждан платить налоги. Нардеп подчеркнул, что согласно законопроекту общая ставка налога составит 5% , 9% налоговая ставка — для граждан, которые декларирует активы не в денежной форме.

Гетманцев убеждён, что налоговая амнистия прекрасно сработала в целом ряде стран, принеся в экономики этих стран существенные денежные вливания, которые исчисляются десятками миллионов долларов. Кроме того, по мнению Гетманцева, с учетом внедрения антиофшорного законодательства в Украине, амнистия капитала будет выгодна не только гражданам, которые выведут свои активы из офшоров, но и государству.

Гетьманцев подчеркнул, что налоговая амнистия — это добровольное решение каждого гражданина. Кроме того, по словам нардепа, амнистии не подлежат те средства, которые человек заработал и заплатил с этих денег налоги.

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На вопрос журналистов, будут ли проверки и наказания за отсутсвие данных об активах, Гетманцев прокомментировал так: «Мы не вводим никаких дополнительных мер, которые были бы направлены на проверки. Но следует отметить, что мир движется в строну прозрачности — это факт. Такие проверки уже проводятся в Европе и США — это тоже факт. Можем ли мы сказать, что у нас такого не будет? Нет, не можем. Более того, и у нас такое будет введено, возможно не в следующем году. Но, то, что в Украине, как и за границей, будут спрашивать про происхождение денег — это факт. Так будет», — резюмировал Гетманцев.

Напомним, в ВР Украины зарегистрированы законопроекты № 5153 и 5155 по налоговой амнистии. Данные законопроекты предусматривают ставку специального сбора на одноразовое декларирование 5% для валютных ценностей, размещенных на счетах в Украине, и ставку 9% для активов, находящихся за рубежом.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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