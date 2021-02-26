Экономика Китая в 2021 году может вырасти на 8-9%, — Reuters

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Представитель Народного банка Китая сообщил, что экономика Китая в 2021 году может вырасти на 8-9% при «обычных условиях»

Представитель Народного банка Китая Лю Шицзинь сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Китая может вырасти в 2021 году на 8-9% при «обычных условиях» и более чем на 15% в первом квартале. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Представитель Народного банка Китая отметил, что это не будет означать, что Китай вернулся к периоду «высоких темпов роста». Он напомнил, что экономика Китая в 2020 году выросла на 2,3% на фоне серьезных проблем, вызванных пандемией.

Лю Шицзинь подчеркнул, что если средний рост ВВП в 2020-2021гг составит около 5%, то это будет «неплохой» результат.