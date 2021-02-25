Импорт колбасы в Украину вырос в два раза. Везут из Польши, продают в Нигерию

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В Украину в 2020 году завезли в 2,6 раза больше колбасных изделий. Импорт возрос до 4700 тонн

По информации общественной организации Ukrainian Agribusiness Club (UAC), колбасный импорт колбасы увеличился сразу в два раза в сравнении с 2019 годом, и теперь составляет 4700 тонн. Нарастающая тенденция наблюдается с 2016 года, с тех пор импорт вырос в 12 раз, информирует enovosty.com/news.

Традиционно, лидером являются европейские страны. 73% от общего объема импорта в Украину завозят из Польши. А вот в денежном выражении в лидерах находится Испания (43%). Разница натурального и денежного импорта объясняется тем, что у испанцев Украина закупает более деликатесную группу колбасных изделий.

Экспорт украинской колбасы тоже растет. За этот же период Украина продала в 2,6 раза больше продукции. 25% от экспортной выручки получена от Нигерии, 21% — Грузии, 13% — от Азербайджана и 11% от Иордании.

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Отметим, ранее эксперты рассказывали «Экономическим Новостям» о том, что колбасные изделия не рекомендованы при здоровом питании. Для того, чтобы они не нанесли сильный вред организму, можно употреблять колбасу и сосиски не чаще, чем два-три раза в неделю.

Напомним, в 2020 Украина также резко увеличила импорт сыра. В частности, в последнее время сильно увеличился спрос на редкие сорта дорогих сыров.