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Отдых на любимом курорте украинцев станет дешевле

Главная » Последние новости » Новости экономики » Отдых на любимом курорте украинцев станет дешевле
 
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Отпуск в Египте для украинцев станет дешевле

Известные туроператоры решили увеличить количество чартеров в Египет больше, чем в два раза, информирует enovosty.com/news.

По информации турфирм, в середине этого марта путёвки станут дешевле, так как намного увеличиться количество чартерных рейсов. В это время спрос на отдых увеличивается, так как курорт начнёт «сильно гореть». Вместе с тем, если на берега Египта ринутся российские туристы, путёвки могут подорожать.

Эксперты также рассказали о том, что отдых в Египте несколько изменился. Например, популярности набирает отдых большой компанией. Групповые путёвки всё чаще бронируют туристы разных возрастов.

Кроме того, стало известно о том, что Кипр и Греция могут открыть свои берега для туристов, несмотря на европейскую практику. Сейчас только не до конца понятно, когда именно это может произойти: с марта или уже с начала лета.

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Отметим, сегодня «Экономические Новости» сообщили о том, что Грузия открывается для украинцев. Тем не менее, туристам нужно сдать сразу два теста на коронавирус.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 203

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