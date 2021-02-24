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Олег Голубенко: «Для реализации инициативы «Большое строительство» должна быть программа действий Кабмина»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Олег Голубенко: "Для реализации инициативы "Большое строительство" должна быть программа действий Кабмина"
 
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Президент Украины Владимир Зеленский инициировал программу «Большое строительство». Несмотря на пандемию, в рамках программы в 2020 году были начаты работы по восстановлению, капитальному ремонту и строительству объектов социальной, образовательной и спортивной инфраструктуры

С вопросом относительно мер, которые необходимо предпринять для успешной реализации программы, «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что для того, чтобы реализовать данную инициативу, должна быть утверждена программа действий правительства

«Сложно понять, почему такие программы реализуются президентом. Он может быть инициатором. Но все равно это должно утверждаться парламентом, а готовиться и реализовываться — Кабинетом министров Украины, если мы говорим все-таки о парламентско-президентской республике. Поэтому для того, чтобы реализовать данную инициативу, должна быть утверждена, как минимум, программа действий правительства. Должны быть соответствующие программы, направленные на инфраструктурные проекты. Должна быть заложена долгосрочная программа рефинансирования.

И когда есть определенная программа и стратегия, предусмотрено долгосрочное планирование в бюджете, тогда мы сможем говорить о конечной реализации каких-то конкретных глобальных проектов в рамках инициативы «Большое строительство», — сообщает Олег Голубенко

Читайте: Олег Голубенко: "Ядерный статус даст Украине возможность влиять на ситуацию в мире"


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 9

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