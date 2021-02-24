Билл Гейтс о биткойнах: «Если у вас меньше денег, чем у Илона Маска, будьте осторожнее»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Билл Гейтс о биткойнах: "Если у вас меньше денег, чем у Илона Маска, будьте осторожнее" Билл Гейтс о биткойнах: "Если у вас меньше денег, чем у Илона Маска, будьте осторожнее"

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Если у вас меньше денег, чем у Илона Маска, то нужно проявить аккуратность с капризным биткоином

Соучредитель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс заявил о том, что не испытывает особого оптимизма по поводу популярной криптовалюты. Таким мнением он поделился с Bloomberg, комментируя то, что твитты Илона Маска влияют на цену криптовалюты, информирует enovosty.com/news.

Отец Microsoft отметил, что у Маск имеет много денег и опыта. Потому не вызывает сомнений то, что его инвестиции в биткоины не будут колебаться в цене случайным образом. Что же касается других людей, которые повелись на биткоин-манию, то, по мнению Гейтса, они могут сильно рисковать. Потому он посоветовал быть с этой криптовалютой осторожнее.

Стоит отметить, что и сам основатель Tesla полагает, что цена Bitcoin завышена. Тем не менее, компания Tesla вложила в неё 1,5 миллиарда долларов. После этого цена самой старой криптовалюты побила очередной рекорд. Менее серьезную сумму инвестировал ещё один известный предприниматель, главы Twitter Джек Дорси. Так, его компания Square влила в Биткоин еще $170 млн. Там криптовалюту назвали инструментом экономического расширения возможностей.