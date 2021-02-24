Экономика Германии восстанавливается, — Reuters

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Падение экономики Германии в четвертом квартале 2020 года замедлилось на 0,3%

В Федеральном статистическом управлении Германии сообщили, что в четвером квартале 2020 года падение экономики Германии было на 0,3% меньше, чем прогнозировалось. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что восстановление экономики стало возможным благодаря увеличению экспорта и повышению строительной активности.

В то же время, значение ВВП оказалось ниже прогнозируемого значения. Изначально планировалось, что падение ВВП в 2020 году составит 4,9%. Однако в результате падение ВВП в 2020 году составило 5,0%.

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