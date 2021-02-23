В Украине начнут собирать электрокары

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В Украине станет проще зарядить электрокар не только в больших населенных пунктах

В Украине будут расширять систему зарядной инфраструктуры, что позволит современным автовладельцам без проблем передвигаться не только по населенным пунктам, но и по трассам. По крайней мере — главным. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, рассуждая о популяризации экотранспорта во время форума «Украина 30 «Инфраструктура», информирует enovosty.com/news.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Украине также намерены собирать электроавтомобили, что позволит создать дополнительные рабочие места и улучшить украинскую экономику. Крыклий рассказал о том, что в первом чтении в Раде приняли проекты законов со стимулами для производства электрокаров, зарядок и их комплектующих. Среди планов также — внедрение экологического общественного транспорта в 29 населенных пунктах по Украине.

Среди других приоритетов, по словам главы ведомства, — цифровизация инфраструктуры, внедрение электронных инициатив в сфере транспорта – системы пассажирских перевозок по единому билету Digital Ticket, а также — системы мультимодальных грузовых перевозок Е-карго.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что полностью пересадить всех пассажиров общественного транспорта на «электрички» собираются до 2030 года.

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