Оформляют по несколько ипотек: Украинцы массово скупают недвижимость в Польше

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Украинцы покупают квартиры в Польше для личного пользования

Несмотря на кризис, связанный с пандемией коронавируса, украинцы продолжают активно скупать недвижимость за рубежом. Так, в Польше наши мигранты на протяжении пяти лет являются лидерами по приобретению домов и квартир. В пандемический 2020 год тенденция не менялась — 40% всех купленных иностранцами квадратных метров в Польше приобрели именно украинцы. Немцы, британцы и скандинавы по данному показателю остались далеко позади. Более того, украинские семьи оформляют сразу по пару ипотечных кредитов. , информирует enovosty.com/news.

Дело в том, что ипотека в Польше намного выгоднее, чем в Украине, даже при новых 7%. В соседней стране можно оформить займ на тридцать лет всего под 4%. Первый взнос составляет не более 20%. Потому, имея вид на жительство и стабильную зарплату, там выгоднее именно купить, а не арендовать жилье. Даже учитывая тот факт, что недвижимость сильно прибавляет в цене. Только за последние пять лет стоимость недвижимости в этой европейской стране выросла на 30%.

Кроме того, наши соотечественники в последнее время рассматривают Польшу не как место для временного заработка, чтобы высылать зарплату семье в Украину, а именно как место постоянного жительства. Потому покупают квадратные метры не столько для инвестирования денег, а именно для себя и для своих детей.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в Украине с 1 марта начали выдавать доступные кредиты на жилье под 7%.

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