«Коррупция на тарифах достигла миллиардных размеров, этому нужно положить конец», — Тимошенко

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"Батькивщина" требует заседания, на котором рассмотрят все "тарифные" законопроекты

«Батькивщина» потребовала срочного совещания лидеров фракций. Об этом сообщается на странице Юлии Тимошенко в facebook:, информирует enovosty.com/news.

«Мы продолжаем настаивать на созыве внеочередного заседания, где будет рассмотрен все «тарифные» законопроекты, в частности наш законопроект 4680, который снижает стоимость газа с нынешних десяти гривен до трех».

Коррупция на тарифах достигла миллиардных размеров. Мы должны положить конец этому безобразию, иначе — парламент станет сообщником тех, кто так нагло обворовывает наших людей.

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Также, на странице политика появилась трансляция самого брифинга: