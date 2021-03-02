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«Коррупция на тарифах достигла миллиардных размеров, этому нужно положить конец», — Тимошенко

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Коррупция на тарифах достигла миллиардных размеров, этому нужно положить конец", - Тимошенко
 
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"Батькивщина" требует заседания, на котором рассмотрят все "тарифные" законопроекты

«Батькивщина» потребовала срочного совещания лидеров фракций. Об этом сообщается на странице Юлии Тимошенко в facebook:, информирует enovosty.com/news.

«Мы продолжаем настаивать на созыве внеочередного заседания, где будет рассмотрен все «тарифные» законопроекты, в частности наш законопроект 4680, который снижает стоимость газа с нынешних десяти гривен до трех».

Коррупция на тарифах достигла миллиардных размеров. Мы должны положить конец этому безобразию, иначе — парламент станет сообщником тех, кто так нагло обворовывает наших людей.

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Также, на странице политика появилась трансляция самого брифинга:


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 18

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