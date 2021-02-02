Ассоциация украинских банков будет сотрудничать с американским Центром лидерства «Открытый мир»

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Вице-президент АУБ Галина Хейло посетила с рабочим визитом Вашингтон.

Вице-президент Ассоциации украинских банков Галина Хейло 30 января посетила с рабочей поездкой Вашингтон, во время которой были заключены соглашения с Председателем Центра лидерства «Открытый мир» Льюисом Мадаником о сотрудничестве с АУБ.

«Я рада, что с господином Мадаником у нас схожие цели и ценности, благодаря чему уже в ближайшее время будут созданы совместные новые проекты. Нам удалось договориться об участии в одной из программ «Open World», которая позволит украинским специалистам поехать в США для обучения и обмена опытом … Это настоящий прорыв в украинско-американских отношениях, который расширяет границы для Украины», — прокомментировала вице-президент.

Номинировать на участие в программе специалистов финансово-банковской сферы будет Ассоциация украинских банков, а номинацию для кандидатов в сфере Финтех и IT проводить «LeoGaming».

Галина Хейло также отметила, что стартует совместная программа «Open World» с «IBOX Bank» и «LeoGaming», детали которой анонсируют позже.

Справка: Центр лидерства «Открытый мир» — это программа Конгресса США, которая основана в 1999 году. Лидеры из разных отраслей общественной жизни могут поехать в США ради обмена опытом со своим зарубежными коллегами.