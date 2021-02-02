Александр Охрименко: «Если на посту премьер-министра будет Арсен Аваков, то будет рост экономики»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Александр Охрименко: "Если на посту премьер-министра будет Арсен Аваков, то будет рост экономики" Александр Охрименко: "Если на посту премьер-министра будет Арсен Аваков, то будет рост экономики"

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В НБУ сообщили, что в 2021 году экономика Украины наверстает потери от коронакризиса

С вопросом относительно возможности восстановления экономики в 2021 году «Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что это возможно при условии, что у нас поменяется премьер-министр

“Премьер-министр Денис Шмыгаль за время своей работы показал полную неэффективность. Провал экономики в 2020 году – это, прежде всего, ошибки Дениса Шмыгаля. Конечно, он не один. Есть правительство. Но он как руководитель управляет правительством и совершил очень много ошибок, которые привели к тому, что к итогу 2020 года мы имеем падение ВВП.

Для того, чтобы мы могли получить рост, нам нужен эффективный, грамотный, сильный премьер-министр. Денис Шмыгаль просто не справится. То есть здесь проблема упирается в то, что, к сожалению, у нас на сегодняшний момент премьер-министр не может вытянуть экономику Украины из кризиса. Нужен хороший эффективный менеджер, как, например, Арсен Аваков. Арсен Аваков действительно на посту министра МВД показал, что он довольно сильный и принципиальный. Если будет премьер-министром Арсен Аваков, то, да, будет рост экономики. И если не в 2021 году, то в 2022 году точно. А если останется Денис Шмыгаль, то существенного роста не будет”, — сообщает Александр Охрименко

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