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МВФ не дал денег Украине: Эксперт озвучил худший сценарий

Главная » Последние новости » Новости экономики » МВФ не дал денег Украине: Эксперт озвучил худший сценарий
 
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Вопрос дефолта в Украине остаётся открытым

МВФ после виртуальной миссии, решил приостановить сотрудничество с Украиной. Финансовые аналитики предупредили о том, что такая пауза может затянуться надолго, а это при самом пессимистичном сценарии развития ситуации угрожает Украине дефолтом, информирует enovosty.com/news.

Вадим Иосуб в комментарии для сайта «Апостроф» заявил о том, что отказ от сотрудничества с МВФ приведет к остановке работы и с другим кредиторами. В результате рейтинги Украины полетят вниз, стоимость обслуживания госдолга вырастет, объемы инвестиций сократят. В результате сократятся международные резервы и начнутся проблемы с покрытием дефицита бюджета.

О серьезном ударе по экономике и гривне рассказал ещё один эксперт, Сергей Фурса. Он считает, что продолжительный разрыв с Международным валютным фондом станет причиной того, что деньги начнут брать из резерва Национального банка Украины, «забираться ликвидность у банков — то есть будет элемент эмиссии». Ну и самый страшный прогноз озвучил Максим Орыщак, который предупредил: без внешнего кредитования вопрос дефолта Украины остаётся открытым.

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказали о том, как скажется отсутствие денег МВФ на зарплаты, пенсии и курс доллара в Украине. Эксперты согласны с тем, что в ближайшие месяцы Украине ничего не грозит, но если инвесторы поймут, что трудности не временные, могут начаться серьезные проблемы.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 3

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