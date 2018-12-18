Когда украинцы получат сразу две пенсии?

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В Украине в декабре должны выплатить сразу две пенсии

В КМУ появился проект постановления о том, что январскую пенсию украинцы должны получить уже в этом месяце. Таким образом, украинцы должны получить на руки пенсию и за январь, и за декабрь. Таким же способом пенсионеры получили деньги и в прошлом году, информирует enovosty.com/news.

Для чего это нужно? Выплачивая сразу две пенсии, в правительстве хотят избежать задержки выплаты пенсий в первый месяц нового года. Это может произойти из-за продолжительных праздников. Конкретные даты выплат согласуются в Министерстве соцполитики, «Укрпочте» и в отделениях банков. Маневр с пенсиями позволит уменьшить нагрузку на государственный бюджет на следующий год сразу на тридцать миллиардов гривен.

Напомним, с декабря этого года в Украине увеличилась минимальная пенсия.

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