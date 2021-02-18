Подписание соглашения о «промышленном безвизе» без структурных реформ нам ничего не даст, — Егор Киян

Главная » Последние новости » Новости экономики » Подписание соглашения о "промышленном безвизе" без структурных реформ нам ничего не даст, - Егор Киян Подписание соглашения о "промышленном безвизе" без структурных реформ нам ничего не даст, - Егор Киян

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Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и ЕС могут в этом году подписать соглашение о "промышленном безвизе"

С вопросом относительно возможности подписания соглашения о «промышленном безвизе» в этом году и влияния подписания соглашения на экономику Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к аналитику по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егору Кияну, информирует enovosty.com/news.

Егор Киян сообщает, что «промышленный безвиз» является спорным моментом, поскольку возникает вопрос, а сможем ли мы конкурировать

“К сожалению, здесь все не так просто. Во-первых, нет уверенности, что соглашение о «промышленном безвизе» подпишут. Также нет уверенности в позитивных аспектах подписания соглашения. С одной стороны, да, есть общие тенденции и общие зачатки диалога. Но пока это только планы. Если вспомнить, то нам раньше говорили, что мы будем чуть ли не обновлять Соглашение об ассоциации. А потом получилось, что ничего пересматривать не будут, а изменят только определенные квоты. То есть ничего глобального дорабатываться не будет.

И видно, что у Европейского союза пока немного другой фокус интересов. И, соответственно, Украина сейчас находится не в очень выгодном положении и у нас есть несостыковки с реформами. У нас есть наши интересы, а Европейский союз защищает свои интересы. И даже если мы подпишем соглашение о «промышленном безвизе», сможем ли мы достойно конкурировать на европейских рынках. Это может быть как пиар-акция, так и произойти такая же ситуация, как при подписании торгового соглашения с Израилем. Когда мы снижаем взаимные квоты на экспорт и импорт зерновой продукции и одновременно снижаем квоты на экспорт и импорт высокотехнологической продукции. И подвох состоит в том, что у Израиля как раз есть аграрная продукция и им не нужно импортировать из Украины сельскохозяйственную продукцию. А зато в Украину теперь они могут экспортировать высокотехнологическую продукцию. И получается, что мы сделали вроде симметричные взаимоуступки. Но в результате Израиль находится в более выгодной позиции, потому что агропромышленность у них и так есть, однако теперь они могут свободно экспортировать в Украину свою высокотехнологическую продукцию.

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Точно так же и тут, «промышленный безвиз» является спорным моментом, поскольку возникает вопрос, а сможем ли мы конкурировать. Мы возможно и получим для себя более выгодные позиции на европейском рынке для отдельных компаний. Но в целом картина может стать невыгодной для нас, когда нам начнут импортировать еще больше, чем бы будем экспортировать. Поэтому это достаточно философский аспект. И без структурных реформ, без четкой государственной политики, без определения приоритетных отраслей развития «промышленный безвиз» нам особых перспектив не даст.

Кроме того, сейчас у нас очень сильное аграрное лобби. То есть доминирующую роль у нас играет аграрный сектор и вся поддержка в основном направлена на сельское хозяйство. И подписывая «промышленный безвиз» мы ничего не выигрываем, а промпроизводители остаются сами по себе. Может быть лучше подписали бы “аграрный безвиз”. А подписывать «промышленный безвиз», и при этом не предоставлять поддержки промышленному сектору, нет никакого смысла. И это при том, что у нас объемы производства промышленности падают. В частности, автомобилестроение у нас упало на 30%, объемы производства в других секторах тоже снизились на 10-15%. Мы продолжаем импортировать продукцию и заменять нашу продукцию импортной. И это при том, что в Евросоюзе есть дотационные отрасли, которые могут покрывать определенные расходы с помощью государственных субсидий и снижать таким образом конечную цену. А у нас такой возможности нет. И получается, что мы вряд ли что-то выиграем от «промышленного безвиза»

Однако важно подчеркнуть, что это лучше чем ничего. Потому что других перспектив нам никто не давал. То есть нам все выдвигают условия, а взамен мы пока не получаем той необходимой поддержки, которая должна быть. Например, Польша при вступлении в Европейский Союз получила все необходимые условия для ведения бизнеса, получила доступ к структурным фондам и перспективу членства в Европейском Союзе, что в результате и закончилось тем, что Польша стала членом ЕС. В украинских условиях нам выдвигают встречные требования. Но никаких перспектив членства не дают.

И, таким образом, не стоит рассчитывать на то, что мы подпишем соглашение о «промышленном безвизе» и сразу все будет хорошо. Необходимо понимать, что это один из малых шагов, на котором даже не стоило акцентировать внимание и что уже давно должно было быть сделано”, — сообщает Егор Киян

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