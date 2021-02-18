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По Минздравохранения и Минэнергетики идет огромный финансовый поток — эксперт

Главная » Последние новости » Новости экономики » По Минздравохранения и Минэнергетики идет огромный финансовый поток - эксперт
 
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Два наиболее денежных министерства, которые закольцованы на очень мощную бюджетную финансовую подпитку, это Минздравохранения и Минэнергетики.

Об этом в комментарии «Экономиечским новостям» рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ.

«Вы же обратили внимание на министерства, которые у нас наиболее часто имеют исполняющих обязанности. Это Минздравохранения и Минэнергетики. Потому что по каждому из них идет огромный финансовый поток. То есть, это два наиболее денежных министерства, которые закольцованы на очень мощную бюджетную подпитку. Поэтому там и исполняющие обязанности. Потому что в последнее время очень сложно стало находить олигархической консенсус во власти. И Минэнергетики в этом плане идеальный пример. У нас есть интересы двух финансово-промышленных групп. Одна из которых нуждается в дешевой электроэнергии, потому что у них производство ферросплавов, а другая — нуждается в торговле электроэнергией, потому что у них тепловая генерация и угольный бизнес. Соответственно, должность министра энергетики превратилась в своеобразный «тяни-толкай». В результате у нас то выводят из эксплуатации атомные реакторы и загружают полностью тепловой генерацией, жгут уголь и т.д. То зимой, наоборот, пытаются максимально включить атомную генерацию и вывести тепловую. Импорт электроэнергии то разрешается, то облагается пошлинами… В зависимости от того какой олигарх встал раньше и «захватил тапки» в общежитии. И пока этот олигархический консенсус не будет найден, полноценный министр не сможет появиться. Соответственно все мытарства в парламенте, выход Витренко в третий раз «на бис», как в дешевом провинциальном цирке — все это просто от отсутствия олигархического консенсуса по этой должности», — говорит Кущ. , информирует enovosty.com/news.

По словам Алексея Куща, если бы история с возможным увольнением Коболева из НАК «Нафтогаз» была о том как государство восстанавливает суверенитет над «Нафтогаз Украины», то можно было бы стоя аплодировать, однако нужно смотреть на детали.

«Витренко – это человек, который был составной частью той команды, которая реализовывала политику НАКа последние несколько лет. Это и тарифная газовая модель, которая привела к значительным потерям госбюджета в виде выплаченных субсидий, это Программа 2020 по наращиванию природного газа собственной добычи компанией «Укргаздобыча», и программа анбандлинга, и фактически «похороны» нашего транзитного потенциала (из 100 млрд. м. куб. газа в этом году можно прокачать по транспортной системе Украины только 35 млрд. ). То есть, видим катастрофические последствия по всем направлениям! Включая отсутствие эффективной реструктуризации самого «Нафтогаза». На этом фоне видим абсолютно аморальную историю с бонусами для представителей компании. То есть, вырисовывается очень странная картина. Восстановление государственного суверенитета над госкомпанией не просто назрела, но и перезрела, а делать это собирается человек, который явно был участником всей этой системы», — сказал «ЭН» эксперт.

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Он убежден, что ситуация больше похоже на личную вендетту Витренко с бывшими соратниками по «Нафтогазу». «То есть, просто ребята что-то не поделили, кто-то кому-то наступил на «любимый мозоль». В результате со стороны власти Витренка сейчас используют как таран, который сможет пробить брешь в «Нафтогазе», а тот в свою очередь использует власть для того, чтоб получить какую-то сатисфакцию. Естественно, что при таком подходе ничего хорошего для миллионов украинцев ждать не приходится. Всю эту атаку стоит воспринимать как внутренние разборки в системе власти», — уверен эксперт.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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