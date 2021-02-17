Мы берём налог с колбасы и молока, так почему Google и Facebook не платят НДС в Украине, — Гетманцев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Мы берём налог с колбасы и молока, так почему Google и Facebook не платят НДС в Украине, - Гетманцев (ВИДЕО) Мы берём налог с колбасы и молока, так почему Google и Facebook не платят НДС в Украине, - Гетманцев (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев убеждён, что введение налога для транснациональных корпораций, которые предоставляют услуги в сфере электронной коммерции - это правильный и своевременный шаг несмотря на возможное повышение цен для потребителей.

Гетманцев полагает, что украинский бюджет недополучает ежегодно порядка 3 млрд гривен только от рынка рекламы, информирует enovosty.com/news.

Нардеп отметил, что в 83 юрисдикциях по всему миру действует налог на добавочную стоимость, который имеет упрощенный механизм оплаты.

По словам Гетьманцева, основной проблемой, по которой в Украине транснациональные компании, такие как Google и Facebook, не платят налог является тот факт, что они являются нерезидентами и у них нет официальных представительств в нашей стране. А это, в свою очередь, делает невозможным процесс администрирования со стороны Украины.

«В связи с этим предполагается простой механизм их регистрации, общение с налоговой на иностранном языке и оплата налогов в валюте. Нам эти деньги очень важны для финансирования наших затрат. И я убеждён в том, что это правильное решение. Я не исключаю, что стоимость нескорых услуг увеличится за счёт НДС. Но, согласитесь, если мы берём этот налог с хлеба, колбасы, молока и товаров первой необходимости, то почему мы должны рекламные услуги в Google и Facebook освобождать от НДС? Это за гранью логики», — подытожил нардеп.

Читайте: Медиа, продвигающие российские нарративы - ведут войну против Украины на стороне врага, - Потураев (ВИДЕО)