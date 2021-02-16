МВФ денег не дал. Что будет с зарплатами, пенсиями и курсом доллара

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МВФ не увидел прогресса в Украине, потому завершил миссию без хороших новостей для нашего правительства

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине и решила пока что денег не давать. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман пояснил, что нужен более серьезный прогресс. Понятное дело, что ничего хорошего Украине такая новость не сулит, хотя, по мнению экспертов, и не является экономическим вестником апокалипсиса, информирует enovosty.com/news.

В частности, по мнению экономистов, у Украины в запасе есть пара месяцев, так как перед Новом годом в страну поступило достаточное количество средств. Этой зарубежной «подушки» хватит для того, чтобы несколько месяцев не испытывать серьезных трудностей. Украинская власть также отреагировала на удивление спокойно и самоуверенно. Там убеждены, что справятся и без поддержки МВФ, даже учитывая значительную долговую нагрузку на госбюджет. Власти обещают, что провал миссии не повлияет на обычных украинцев, их заработные платы, пенсии и социальные выплаты.

Что касается курса доллара, эксперты полагают, что гривна не должна пострадать от отсутствия кредита. Сегодня наблюдается стабильный тренд на укрепление нацвалюты, который меняться в обозримом будущем не будет. Вместе с тем, такая ситуация может кардинально измениться, если инвесторы решат, что трудности с фондом не временный факт, а долгосрочный. Тогда страна может потерять финансирование извне.

Такая ситуация не может не ударить по гривне, считает экономист Сергей Фурса. На своей странице в Фб он написал о том, что МВФ ошибся тогда, когда был слишком добр к украинской власти: «Когда согласились на миссию в конце года, несмотря на то, что украинская сторона ничего не сделала. Когда спасли украинскую власть. Когда дали сигнал, что все в порядке, что позволило Украине привлечь 4 млрд долларов и перекрыть огромную дыру в бюджете. Когда позволил снова пропетлять без реформ. Когда простил разрушение антикоррупционной инфраструктуры и отсутствие судебной реформы. Это была ошибка. Она дала украинской власти сигнал, что все можно. Как хорошо, что теперь сама украинская власть говорит МВФ, что так больше делать не надо. Это очень осознанно. Будем надеяться, что МВФ услышит этот сигнал. Услышит просьбу быть жестче. Пряники тут не работают. Только кнут».

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