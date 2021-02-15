Снежный апокалипсис и аномальная весна: Что будет с урожаем в Украине?

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После нескольких лет сильной засухи в этом году фермеры рассчитывают получить хороший урожай озимых. Но некоторые регионы страны не защищены от морозов снежным покровом

После тёплых зим последних трёх лет, морозные и снежные январь-февраль 2021 стали удивлением для украинцев. Именно потому уже начались обсуждения на тему того, каким будет урожай после тяжелого 2020 года. По словам начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяны Адаменко, несмотря на снегопады, которые покрыли часть страны, ситуация с урожаем будет неравномерной, информирует enovosty.com/news.

На западе и центре страны фермеры ожидают хорошего урожая озимых. Спасителем от сильных морозов стал снег. Так, перед похолоданием в большинстве районов страны увеличилась толщина снежного покрова. Но не везде. Именно потому есть основания полагать, что в Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях будут проблемы с урожаем. В частности, в Одесской области, несмотря на обильные снегопады, на полях совершенно нет снега и в условиях обещанного похолодания до -16°С сильно пострадают посевы ячменя. Немного лучше заморозки переживет пшеница.

В целом же, согласно прогнозу Refinitiv Agriculture в Telegram, урожай пшеницы в 2021 г составит 26,7 (21,6–32,3) млн т.

На будущий урожай также должно сильно повлиять то, какой будет весна, но на смелые прогнозы синоптики пока что не решаются. Есть версия, что погода будет аномальной с сильными температурными качелями. Западные ученые прогнозируют, что в 2021 нас ждёт тёплый сезон с умеренными осадками. Осадки будут минимальными, хотя о засухе пока что говорить не приходится