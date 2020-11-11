Последняя надежда Берлина: Джо Байден спасёт «Северный поток-2»?

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В Берлине понадеялись на то, что победа Джо Байдена на выборах в США спасет "Северный поток-2". Он действительно может несколько изменить тон дискуссии Вашингтона с Берлином на несколько "учтивее".

Восточный комитет немецкой экономики выразил надежду на то, что победа Джо Байдена сможет помочь достроить российский газопровод «Северный поток-2». В заявлении, которое моментально растиражировали российские СМИ, говорится о том, что «вмешательство США в дела Европы нужно закончить, так как стороны нужны друг другу как равные партнеры». В комитете заявили о том, что угрозу санкций Соединенных Штатов Америки против этого энергетического проекта нужно исключить из обсуждения, информирует enovosty.com/news.

В целом же, пока что вопрос о том, какую именно позицию в отношении «Северного потока-2» займёт новый президент США Джо Байден после того, как займет место в Белом доме, не имеет четкого ответа. Но в том, что он явно не будет подыгрывать РФ, сомневаться не приходится. В последнее время именно Конгресс США являлся драйвером жесткого подхода к России, в том числе и к путинскому проекту «Северный поток-2». Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета говорит о том, что Джо Байден не любит этот проект, и будет счастлив стать свидетелем его смерти. Тем не менее, по мнению экспертов, тон Берлина и Вашингтона может стать более вежливым, в то время как прошлый президент Дональд Трамп к позиции немцев по поводу «Северного потока-2» вовсе не прислушивался.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщили о том, что США готовят новые санкции против российского газопровода.